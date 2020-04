Seguro que ya has oído hablar de las ventajas de la copa menstrual con respecto a compresas y tampones: más ecológica, barata y cómoda son sus tres principales puntos fuertes. Pero, ¿qué opinan las personas que ya la han probado? Estas son las opiniones sobre la copa menstrual que debes conocer.

La copa menstrual va poco a poco ganándole terreno a los tampones y comprensas que tradicionalmente nos han acompañado periodo tras periodo. Sus principales ventajas con respeto a los clásicos métodos se pueden resumir en tres: la copa menstrual es más ecológica, más económica y más cómoda.

Ecológica : el uso de tampones y compresas de un solo uso implica una emisión de residuos muchísimo mayor que el uso de la copa menstrual. La copa tiene una vida útil de unos 10 años, imagina la cantidad de compresas y tampones que evitarás desechar a lo largo de este periodo de tiempo.

: el uso de tampones y compresas de un solo uso implica una emisión de residuos muchísimo mayor que el uso de la copa menstrual. La copa tiene una vida útil de unos 10 años, imagina la cantidad de compresas y tampones que evitarás desechar a lo largo de este periodo de tiempo. Comodidad : puedes llevar puesta la copa menstrual unas 12 horas, frente a las 8 horas de los tampones o compresas. Además, la copa evitará que te manches la ropa, por lo que podrás sentirte más segura con ella que con otros métodos.

: puedes llevar puesta la copa menstrual unas 12 horas, frente a las 8 horas de los tampones o compresas. Además, la copa evitará que te manches la ropa, por lo que podrás sentirte más segura con ella que con otros métodos. Económica: el precio medio de las copas menstrual ronda los 25-30€ (algunas incluso menos). Teniendo en cuenta que podrás utilizarla durante 10 años, echa cuentas del ahorro que supone frente al uso mensual de tampones, compresas de todo tipo o salvaslips.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Otra de las grandes ventajas de las copas menstruales es que son más higiénicas que otros métodos. Están fabricadas con silicona de grado médico, un material que impide que las bacterias se adhieran a sus paredes, evitando infecciones. De hecho, se ha comprobado que las mujeres que han empezado a utilizar la copa menstrual han visto reducidos los episodios de candidiasis o cistitis. La copa menstrual, además, no altera el pH de la vagina, ya que solo recoge el flujo menstrual, al contrario que los tampones que también absorben otros flujos necesarios para mantener la correcta salud de la flora vaginal.

A la hora de seleccionar la copa menstrual perfecta para ti, debes elegir la talla correcta dependiendo de la tonicidad de tus músculos del suelo pélvico. Opta por la talla más pequeña si tienes menos de 25 años y no has tenido un parto natural. Si no es tu caso y has sido madre sin cesárea o tienes más de 25, elige una talla mayor.

La copa menstrual es la alternativa perfecta a los métodos que hemos usado desde siempre durante la regla. Hasta aquí te hemos contado las ventajas de las copas, pero queremos saber la opinión de las mujeres que ya la han probado. En general, las mujeres que han cambiado los tampones y compresas por la copa menstrual tienen una opinión muy positiva y se muestran muy satisfechas con el cambio. Las ventajas que ya te hemos contado son lo que más valoran. Eso sí, también destacan algunas desventajas, una de las principales es que puede costar acostumbrase totalmente a su uso, por lo que te recomendamos continuar usando un salvaslip o compresa en las 2 o 3 primeras reglas, así evitarás mancharte. Mientras que la colocación es muy sencilla, las mujeres que usan la copa destacan que la parte más complicada del proceso es retirarla, pero que tan solo es cuestión de cogerle el truco.

Hemos seleccionado 3 de los modelos más conocidos de copas menstruales y hemos buceado en las opiniones de las usuarias para conocer los puntos fuertes y débiles de cada una de las copas menstruales elegidas.

Intimina Lily Cup On, copa menstrual para principiantes

4.6/5 estrellas en Amazon.

Más de 400 opiniones.

La copa menstrual Lily Cup One es perfecta para mujeres que nunca antes han usado la copa. Tiene doble borde antidesbordamiento, su colocación es muy sencilla ya que es plegable y tiene un anillo de extracción perfecto para que quitarla sea muy sencillo. Es, sin duda, una de las copas menstruales más conocidas del mercado. Tiene una única talla, pequeña, para mujeres que no han dado a luz, menos de 25-30 años.



¿Qué dicen las usuarias de esta copa menstrual?



Pros: es muy compacta, perfecta para principiantes que aún no han usado nunca la copa menstrual. Uno de sus puntos fuertes es el aro de extracción que hace muy sencillo retirar la copa sin mancharte. Viene en un estuche muy bonito y, como puede plegarse, es muy sencillo llevarla a cualquier sitio, por ejemplo, cuando salimos de viaje.



Contras: las opiniones nos advierten de no comprar esta copa si hemos sido madres o tenemos más de 30-35 años, ya que es muy pequeña, perfecta para principiantes y adolescentes. La otra desventaja principal que encuentran las compradoras es la rigidez de la silicona. La Lily Cup on está concebida para evitar cualquier fuga, por ello, el material es más rígido que otros modelos y hace que plegarla sea ligeramente más complicado.

>Puedes comprar la copa menstrual Lily Cup One en Amazon por 24,95€.

Enna Cycle - Copa Menstrual con aplicador

4.6/5 estrellas en Amazon.

Más de 490 opiniones.

El valor diferencial de esta copa menstrual es que trae un aplicador incluido que nos ayudará a colocarla correctamente. Además, el pack incluye 2 copas menstruales, un aplicador y un esterilizador por unos 35€, un precio muy bueno. La Enna Cycle, además, tiene un hilo para que encontrar y extraer la copa sea más sencillo.



Pros: esta copa tiene muy buenas valoraciones que destacan lo completo de este pack. Las usuarias valoran mucho el tacto suave de la copa, es muy blandita, por lo que plegarla e insertarla en la vagina es muy sencillo, tanto con aplicador, como sin él. Además, puedes esterilizarla de forma muy fácil y rápida con el accesorio que incluye, tan solo tienes que meter la copa en él con agua y al microondas, muy sencillo. El hilo hace que sea muy sencillo encontrar bien el extremo de la copa cuando vas a extraerla.



Contras: ¡ojo!, muchas de las malas opiniones que tiene esta copa tienen que ver con el mal uso que se ha hecho del hilo para extraerla. Este hilo no es para tirar de ella, sino para que sea más sencillo encontrar el extremo. Si tiras del hilo para extraerla, es muy posible que la copa se rompa. Algunas usuarias tampoco se han habituado a colocar la copa con el aplicador, así que lo hacen con el método tradicional.

>Puedes comprar la copa menstrual Enna Cycle en Amazon por 31,15€ (2 copas menstruales, 1 aplicador y 1 esterilizador).

Copa menstrual OrganiCup

4.5./5 estrellas.

Más de 400 opiniones.

Ganadora del AllergyAward 2019, esta copa menstrual está hecha 100% de materiales seguros y respetuosos con el medio ambiente. Más de 700000 mujeres ya han elegido este modelo y las opiniones son muy buenas. Está disponible en 3 tamaños, que se ajustan a tu cuerpo y a la cantidad de flujo menstrual de cada ciclo.



Pros: las valoraciones de esta copa menstrual son muy buenas. Destacan que es muy cómoda, fácil de usar y, aunque a priori pueda parecer rígida, se pliega con facilidad, su tacto es suave y se adapta perfectamente a tu anatomía.



Contras: esta copa hace bastante vacío, lo que dificulta ligeramente su extracción, aunque también te protege mejor frente a posibles pérdidas. Debes elegir bien la talla para que su uso sea totalmente cómodo.

>Puedes comprar la copa menstrual OrganiCup en Amazon por 24€.

¿Quieres más información sobre copas menstruales? Te contamos todo.

¿La mejor solución a la regla? Descubre las ventajas de la copa menstrual

Copa menstrual: todo lo que necesitas saber

Cuál es la copa menstrual ideal para ti