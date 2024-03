¿De dónde sale la leche? Leche Río de Galicia responde a esta pregunta en su nueva campaña, Puro Coraje. Un homenaje a las ganaderas gallegas que han dado su vida por el campo.

“Cuando en Galicia los hombres tuvieron el valor de emigrar, las mujeres tuvieron el coraje de quedarse”. Esta es la premisa de la que parte Puro Coraje, la nueva campaña de Leche Río de Galicia, que es todo un homenaje a aquellas ganaderas gallegas que durante años han sido las dueñas del campo, las amas de la tierra y las activistas de lo cotidiano.



El mundo actual es cambiante y volátil, pero los valores son los que nos mantienen enraizados a la tierra y conectados con lo que durante siglos nos ha acompañado. Las ganaderas son el mejor ejemplo de la cultura de los valores, del esfuerzo y del amor por el campo y, por eso, se merecen que se les reconozca como protagonistas del mundo rural. Desde hace años, ellas han sacado adelante a familias enteras solo con sus manos, han empezado el día cuando todavía era de noche, han llevado las cuentas, la casa y el trabajo. En definitiva, le han puesto actitud a la vida y han sido capaces de mirar a la cara al futuro sin resignación ni complejos.

La historia de tantas y tantas ganaderas por fin tiene reconocimiento con la nueva campaña de Leche Río de Galicia. Y no solo por su trabajo, sino por tener una actitud que fluye como un río y que es capaz de inspirar a generaciones enteras de hombres y de mujeres. Además, también es una invitación a no olvidarnos de las zonas rurales, porque sin campo no hay industria, alimentos ni futuro. Mientras la sociedad avanza hacia lo urbano y España se vacía, Leche Río de Galicia pone de moda el estilo de vida del campo para practicar el activismo rural.



Y ahora que ya sabes bien qué es la actitud Río, el siguiente paso es descubrir algunos de los productos de Leche Río de Galicia y todas las ventajas de una leche 100% gallega.



Descubre todos los productos de Leche Río

Leche fresca de pastoreo - Río de Galicia

La leche fresca de pastoreo Río de Galicia es uno de los productos estrella de Leche Río, porque es 100% gallega y procede de ganaderías que cuentan con certificado en bienestar animal. Las vacas han sido criadas en los pastos verdes gallegos para producir una leche fresca que conserva su sabor y todas las propiedades nutricionales. Al no someterla a temperaturas elevadas, sobreviven las bacterias beneficiosas para la flora intestinal y se toman en mayor cantidad las vitaminas A, B y el calcio. Es la leche más consumida en Europa y de producción estrictamente controlada y limitada.



Descubre la leche fresca Río de Galicia

Leche familia - Río de Galicia

Si en casa consumís mucha leche, lo mejor es apostar por el formato familiar de Leche Río. Un brik de 1,5 litros que disfrutaréis mucho más, porque las cosas saben mejor cuando se comparten. Por supuesto, igual que la anterior, es leche 100% gallega con el sello Galicia Calidade. Las vacas se han criado en libertad y alimentado con los mejores pastos gallegos, así que el resultado es una leche con un alto contenido en Omega 3. Ideal para toda la familia y, sobre todo, para los niños y adolescentes.



Descubre la leche familiar Río de Galicia



Leche Río es la leche con más actitud que existe. Sus briks están llenos de puro coraje, de inspiración y de historias que merecen ser contadas para entender todo el sacrificio que hace falta para llevar la leche a la mesa. Por ello las ganaderas, quienes consiguen hacer todo esto posible, se han convertido en las protagonistas de los envases de Leche Río de Galicia.

Ahora, este coraje de generaciones de ganaderas también puede llegar a tu hogar para convertirte en activista rural.