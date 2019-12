¿Tienes que hacer un regalo a una obsesionada de la cosmética? Si es así y no sabes por dónde empezar, te damos 10 ideas con las que acertarás seguro. Productos de maquillaje, limpiadores faciales o sets de baño, una guía completa para elegir tu regalo con garantías de éxito.

A la hora de hacer un regalo con el que triunfar, debemos tener en cuenta cuáles son las mayores pasiones de nuestro "regalado". Si esa persona es una beauty lover, siempre pendiente de las últimas novedades de maquillaje y de las últimas tendencias en cosmética, te aseguramos que estos 10 regalos serán un acierto. Hemos hecho una variada de selección de productos top en el mundo de la cosmética y la belleza, los más utilizados por las influencers o los clásicos que nunca pasan de moda y siempre vienen bien. Cremas, brochas de maquillaje, cofres de productos, sets de baño...tú decides con cuál te quedas.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

En esta época navideña en la que tenemos que actuar de ayudantes de Papá Noel y de los Reyes Magos y en la que incluso tenemos varios amigos invisibles que nos vuelven la cabeza loca, se agradecen las buenas ideas. Aquí va nuestra selección de 10 regalazos que enamorarán a ese amigo o amiga que está loco por la cosmética y por el cuidado facial y corporal, ¡acertarás seguro!

1. Rodillo de jade y piedra Gua Sha Jade para rejuvenecer el rostro

El rodillo de jade, hecho con piedra 100% natural, mejora el aspecto del rostro ya que favorece la circulación sanguínea con su suave masaje. Además, hace que las cremas antiedad y otros tratamientos faciales se absorban mejor y den resultados más visibles y de forma más rápida. Contiene también una brocha de silicona para relajar el rostro y una piedra Gua Sha Jade para las sienes. Todo un ritual de belleza natural que aportará relajación y un mejor aspecto de tu piel. ¡Un regalo ideal!

2. Foreo Luna Play Plus - Cepillo facial ultrasónico

La revolución del mundo de la cosmética, los cepillos Foreo se han convertido en un must de las amantes del cuidado facial. Este cepillo no solo limpia los poros en profundidad, eliminando por completo los restos de maquillaje y polución acumulados en los poros, también favorece la circulación sanguínea, previniendo el envejecimiento cutáneo, gracias a sus vibraciones y sus ultrasonidos. La versión Luna Play Plus es una de las que mejor relación calidad precio nos ofrece, ya que por 50€ podrá ser tuya (puedes cambiarle la pila una vez que se haya gastado).



Debido al éxito de Foreo, han surgido en el mercado numerosas alternativas más económicas con buenas opiniones y con resultados muy notables también. Esta de Sunmay es una de ellas, puede ser tuya por 29,99€, así como este de Quimat que puede ser tuyo por 21,99€.

3. Rituals The Ritual of Ayurveda - Set de baño

Es posible que aún no conozcas la marca Ritual pero, no te preocupes, la persona que recibirá este regalo seguro que ya ha caído en sus redes. Se trata de una de las marcas preferidas de las expertas en beauty y es que sus productos son de alta calidad, sus aromas son inconfundibles, ligeros y duraderos y las sensaciones después de utilzarlos son inolvidables. Este set incluye una espuma de ducha, un exfoliante corporal, una crema corporal y jabón de manos, todos ellos con los ingredientes imprescindibles del ritual indiio del Ayurverda, la rosa de la India y el aceite de almendras dulces, todo ello en un estuche elegante y fino.

4. Sephora Collection Where is the penguin? - Set de mascarillas

Todo un regalazo que seguro la piel agradecerá. Este set contiene 8 mascarillas faciales para que la piel tenga siempre lo que necesita en cada momento:

1 mascarilla facial de carbón.

1 mascarilla facial de lichi.

1 mascarilla de ojos de pepino.

1 parche de carbón para la nariz.

1 mascarilla capilar de noche de coco.

1 mascarillas de manos con aloe vera.

1 mascarilla de pies a la almendra.

1 mascarilla de labios de karité.

Este estuche es el regalo ideal para estas fiestas y corre, porque ¡es de edición limitada!

5. Niré: pack de 12 brochas, beauty blender y cepillo limpiador

Las brochas son la herramiento principal de las amantes del maquillaje, por ello, si tienes que hacerle un regalo a una de ellas, este pack de Niré es un regalazo. Este es el contenido de este pack:

Esponja de maquillaje (beauty blender).

140 Flat Top Kabuki - Brocha de base de maquillaje plana.

103 Soft Focus - Brocha para polvos.

104 Angled Blush - Brocha para pómulos.

102 Contour/Highlight Brush - Brocha para iluminador o contouring.

110 Soft Focus Concealer Brush - Brocha para corrector.

203 Large Eyeshadow Brush - Brocha para sombra de ojos.

205 Precision Eyeshadow . Brocha de precisión.

202 Angled Eyeshadow - Brocha para sombras.

204 Eyeshadow Blending Brush - Brocha para sombras.

206 Pencil Brush - Brocha lápiz.

207 Eyeliner Brush - Brocha para eyeliner.

201 Angled / Spoolie - Cepillo para cejas.

Si prefieres una versión low-cost de este artículo, te recomendamos el set de brochas de Anjou (comprar en Amazon por 10€).

6. Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops - Crema de té verde y miel

Uno de los clásicos de nuestra lista, esta crema deja una sensación increíble en la piel, ya que sus pequeñas burbujas de miel se van fundiendo poco a poco dejando suavidad y aroma a partes iguales. Perfuma, hidrata y deja una suavidad increíble en la piel, como pocas otras cremas.

Notas de salida: alcaravea, ruibarbo afrutado, limón, raspadura de naranja y bergamota.

Notas de corazón: menta fresca, té verde, jazmín dulce, clavel especiado, hinojo fresco y apio crujiente.

Notas de fondo: musgo de roble, almizcle y ámbar.

7. Dermaroller - Rodillo facial con microagujas

Otro revolucionario invento en el mundo de la belleza y del cuidado facial, el dermaroller, un pequeño rodillo con microagujas, fomenta la circulación sanguínea y abre los poros para absorber mejor las fórmulas de los tratamientos de belleza. Es como ir al centro a realizar una tratamiento de medicina estética, pero en casa, con total seguridad y con unos resultados increíbles.

8. Sephora Favorites - Beauty Essentials

Todo lo que una amante del mundo beauty puede desear, en un solo cofre de edición limitada. Sephora nos ha hecho el trabajo fácil y ha juntado en esta caja 6 de nuestros productos preferidos, para poder hacer un regalo completo y de 10, sin necesidad de invertir mucho dinero. Esto es lo que incluye:

Un Matte Lipstick - Kiss, ANASTASIA BEVERLY HILLS (1,3 g - Mini)

Un The Porefessional Pearl Primer, BENEFIT COSMETICS (7,5 ml - Travel size)

Un ORIGINAL Love Charm Edition, invisibobble (Full Size)

Un Go Big or Go Home Mascara - Trooper Black, KAT VON D (2,5 g - Mini)

Un The Ritual of Ayurveda Foaming Shower Gel, RITUALS (50 ml - Mini)

Un Lychee face mask, SEPHORA COLLECTION (22 g - Full size)

Y además...

