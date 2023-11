Kim Kardashian brilla en la fiesta de presentación de Skims x Swarovski

Desde finales de septiembre, la marca Skims, liderada por Kim Kardashian, ha estado en el centro de atención de las redes sociales, añadiendo un toque de brillo y glamour en medio del constante flujo de noticias.

Kim Kardashian y su equipo han ideado estrategias ingeniosas para captar la atención del público, desde su sorpresiva aparición en el desfile de moda de Victoria Beckham hasta su última campaña protagonizada por la talentosa Cardi B.



El último hito en esta estrategia de marketing tan llamativa fue el lanzamiento de un sujetador con pezones añadidos el Skims Nipple Bra, acompañado de un anuncio en tono humorístico pero controvertido.



Pero lo que realmente ha dejado a todos deslumbrados es la nueva colaboración de Skims con Swarovski, la famosa empresa de cristales austríaca. Esta alianza no solo es un golpe maestro en las redes sociales, donde Kim Kardashian cuenta con 364 millones de seguidores en Instagram, sino que también apunta a conquistar el mundo físico. Las piezas de esta colaboración se venderán en 40 tiendas Swarovski en diferentes países, incluyendo una nueva tienda de 1338 metros cuadrados en Nueva York que se inaugurará este mes. Además, harán apariciones temporales en prestigiosos grandes almacenes de todo el mundo.

La colección resultante es un verdadero derroche de creatividad y elegancia. Incluye "joyería corporal" con cadenas y collares de cristales para el vientre y el busto, así como vestidos ajustados y bodis de malla con incrustaciones de cristal. Destacando entre las creaciones se encuentra un vestido hecho a medida con enormes hilos de cristal y varios conjuntos con cristales incrustados en el tejido Jelly Sheer, que recuerda al icónico vestido de Marilyn Monroe que Kim Kardashian lució en la Gala del Met en 2022. Estas prendas tienen la asombrosa capacidad de hacerte sentir desnuda y destellante al mismo tiempo, un verdadero homenaje a la moda y la sensualidad.



Kim Kardashian ha expresado su emoción por esta colaboración, afirmando que siempre había tenido la idea de crear prendas con joyas y que todavía no ha decidido cuál de los conjuntos con pedrería llevará en la inauguración de la tienda Swarovski de la Quinta Avenida. En sus palabras, "Tengo algunas opciones que aparté. Hay dos que realmente me encantan. Puede que tenga que hacer un cambio de vestuario".

Esta colaboración con Swarovski no hace más que consolidar la posición de Skims en la industria de la moda. Tras su exitosa colaboración con Fendi en 2021, Skims ha demostrado que va más allá de las prendas modeladoras para convertirse en una parte fundamental de la historia de la moda contemporánea. Kim Kardashian se ha convertido en una verdadera visionaria, y sus creaciones son prueba de ello.



La última presentación de Skims en la Gran Manzana contó con la presencia de numerosas celebridades, incluyendo a Gwyneth Paltrow, Ashley Graham, Emma Roberts y Rachel Brosnaham, quienes se unieron a la celebración del último lanzamiento de la firma. La nueva colección en colaboración con Swarovski ofrece la comodidad característica de Skims con un toque de brillo, gracias a los icónicos cristales de la empresa austríaca que adornan monos, braguitas, sujetadores y bóxers. Estas piezas ya están disponibles y prometen ser un verdadero éxito.



En tan solo unos años, Skims ha logrado un éxito fenomenal, alcanzando un valor de 4000 millones de dólares en 2022. La marca fue elegida como la marca de ropa interior oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y ha sido reconocida con el premio a la innovación en los CFDA.

Kim Kardashian, en una reciente entrevista, expresó su ambición de llevar la marca a todos los países posibles, afirmando que no inicia ningún proyecto sin pensar a lo grande. Esta última colaboración con Swarovski es solo una muestra más del poder creativo de Skims y de la visión de su fundadora.



Así que, si buscas añadir un toque de brillo y elegancia a tu guardarropa, no busques más allá de Skims y su nueva colección en colaboración con Swarovski. Esta marca ha demostrado que no hay límites para la creatividad y la innovación, y cada una de sus creaciones es una auténtica joya.