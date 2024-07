Este cereal rico en fibras sería tan efectivo como algunos medicamentos contra la obesidad, según los expertos

Un reciente estudio del profesor Frank Duca de la Universidad de Arizona ha revelado que la avena, rica en betaglucano, podría ser tan efectiva como algunos medicamentos en la reducción del peso corporal y la obesidad. Este hallazgo abre nuevas posibilidades en el tratamiento natural de estos problemas de salud.

Uno de los alimentos más saludables que podemos incluir en la dieta es la avena. En esto están de acuerdo la inmensa mayoría de nutricionistas, que suelen alabar las bondades de este cereal siempre que se les pregunta al respecto. Sin embargo, la avena es un alimento mucho más versátil de lo que en principio puedas imaginar, y por eso limitarlo únicamente al desayuno es no aprovechar todo su potencial saludable.



Puedes consumir más avena y puedes hacerlo de múltiples formas. Los copos de avena con leche son solo una de ellas, pero con algo de creatividad puedes aumentar tu ingesta diaria de avena y mejorar tu salud a la vez que disfrutas de ideas novedosas en la cocina. Sobre los beneficios que tiene y sobre las distintas maneras en las que puedes integrarlo en tu dieta es de lo que vamos a hablar aquí.

Beneficios de la avena

La avena es un cereal con alto contenido en proteínas, lo que produce un efecto saciante. Esto, junto al hecho de que sus hidratos de carbono sean de absorción lenta, permite que no haya grandes fluctuaciones de azúcar en sangre, proporcionando una fuente de energía estable y sostenida a lo largo de las horas. Su consumo regular nos proporciona una fuente de fibra que favorece el tránsito intestinal y ayuda a equilibrar la microbiota.



Por todo esto es beneficiosa a la hora de mantener a raya el colesterol y los niveles de insulina, combate los problemas de estreñimiento y ayuda en los regímenes de pérdida de peso ya que evita el deseo de picar entre horas. En definitiva, es una joya para la salud digestiva que además aporta un importante número de micronutrientes esenciales y que colabora a minimizar problemas como la diabetes.



Además, este cereal es rico en betaglucano, una fibra que, según los expertos, es beneficiosa a la hora de perder peso. A continuación, te damos más detalles acerca de esta fibra, ¡no te los pierdas!

Betaglucano: La clave para reducir el peso

Un reciente estudio del profesor Frank Duca de la Universidad de Arizona ha revelado que la avena, rica en betaglucano, podría ser tan efectiva como algunos medicamentos en la reducción del peso corporal y la obesidad. Este hallazgo abre nuevas posibilidades en el tratamiento natural de estos problemas de salud.



El estudio, publicado en The Journal of Nutrition, evaluó el impacto de diversas fibras dietéticas en la microbiota intestinal, la cual juega un papel crucial en la digestión y el metabolismo. “Queríamos identificar qué tipo de fibra es más beneficiosa para la pérdida de peso”, explicó el profesor Duca.



De las fibras estudiadas (pectina, betaglucano, dextrina de trigo, almidón y celulosa), solo el betaglucano mostró una reducción significativa en el peso corporal y la grasa, además de mejoras en la homeostasis de la glucosa. Este compuesto se encuentra en alimentos como la avena, la cebada, los champiñones y la levadura.



En cuanto a los efectos adelgazantes del betaglucano, cabe destacar que estos se deben a cambios en los metabolitos producidos por las bacterias intestinales. En particular, el butirato, un metabolito esencial, sirve como combustible para las células del colon y promueve una barrera intestinal saludable, reduciendo la inflamación sistémica. Además, el butirato estimula la liberación de péptidos intestinales como el GLP-1, que regulan el apetito y el peso corporal.



Puedes consumirla de múltiples formas

Por lo general la avena que se consume en el desayuno suele añadirse en crudo a la leche o el yogur, añadiéndole también algo de fruta. Pero si quieres aumentar tu consumo de avena e integrarla en otras comidas hay muchas formas de hacerlo.



Puedes utilizar avena molida como sustituta de la harina para preparar galletas o pan. Puedes crear tus propias barritas energéticas con avena, o hacer tartas con ella. Incluso si eres deportista puedes cocinar pasteles saludables con avena y proteína en polvo.



También puedes usarla como espesante a la hora de preparar cremas de verduras, sustituyendo la patata o el queso. En definitiva, puedes darle un buen número de usos, tanto en platos dulces como salados y mejorar tu salud con una mayor presencia de avena en tu dieta. ¿Te animas?