Estudio revela que comer en un horario específico mejora el control glucémico en personas con sobrepeso

La regulación del azúcar en sangre juega un gran papel tanto en la salud como en el control del peso. De ahí que continuamente se estén llevando a cabo investigaciones que puedan aportar información que nos ayude a entender como funciona el organismo en este sentido. Recientemente se ha llevado a cabo una en el que han tomado parte Investigadores de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), el Hospital Universitario Doctor Peset y el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, que ofrece conclusiones interesantes.

Conclusiones del estudio

La investigación consiste en una revisión de 18 estudios previos en los que se analizaban los efectos que produce la alimentación con restricción horaria sobre la glucosa. Y lo que se ha concluido a través de esta revisión es que el control del azúcar en sangre en personas con sobrepeso mejora cuando se lleva un régimen alimenticio en el que no se consumen alimentos en un periodo que va de 6 a 10 horas diarias y este patrón se mantiene por al menos 5 semanas.



Otro de los descubrimientos realizados en esta investigación es que esta restricción horaria no ofrece los mismos resultados si la abstinencia de alimentos se lleva a cabo en las primeras horas del día o en las últimas. Al parecer, es más beneficioso en este sentido que las comidas se lleven a cabo en las primeras horas del día y el ayuno en las últimas que a la inversa.



La restricción horaria en el consumo de alimentos no significa que necesariamente se consuman menos calorías, simplemente que éstas se incorporan en un marco horario concreto. Y el resultado de este estudio nos dice que, para una misma ingesta calórica, se obtienen más beneficios cuando los alimentos se ingieren dentro de una franja horaria limitada, y si ésta es durante las primeras horas del día, aún mejor.

Implicaciones en el tratamiento de enfermedades

¿Qué implicaciones tiene este estudio en el tratamiento de enfermedades como la obesidad o la diabetes? Pues al parecer, los investigadores creen que éste puede ser un método más sostenible que la reducción de calorías para combatir ambas. Se trata, según afirman, de un enfoque prometedor, que busca alinear la ingesta de alimentos con los ritmos biológicos del organismo. Algo que opinan que serviría para optimizar la salud metabólica.



Según uno de los investigadores involucrados en este estudio "Ajustar los horarios de las comidas, en lugar de centrarse únicamente en el contenido calórico, puede ofrecer un método eficaz y accesible para combatir las complicaciones metabólicas en poblaciones de alto riesgo"