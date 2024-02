Magnesio: ¿Realmente necesitas suplementos? Lo que la ciencia dice (y TikTok no)

No te dejes llevar por lo que algunas influencers en TikTok tratan de venderte sobre el magnesio. Es necesario, sí, pero la suplementación no siempre es recomendable.

Probablemente alguna vez hayas leído en alguna parte los numerosos beneficios que el magnesio puede aportar al organismo. O quizás te hayas cruzado en TikTok con algún video de influencers recomendando tomarlo para tener un mejor estado de salud. Y si bien ambas cosas son ciertas, hay matices en esas afirmaciones, puesto que no siempre más es mejor.



El magnesio es necesario, y tomar suplementos de magnesio puede estar indicado en algunos casos, pero creer que por hacerlo vas a obtener numerosos beneficios para tu salud es un error por una sencilla razón. El magnesio que tu cuerpo necesita puede conseguirlo perfectamente a través de la alimentación. Es más, un exceso de este mineral puede ser contraproducente, por lo que si llevas una dieta equilibrada en la que incluyes alimentos que te proporcionan suficiente cantidad de magnesio, un suplemento podría incluso causarte diarrea, náuseas o hasta un paro cardíaco en los casos más extremos.

Qué nos aporta el magnesio

El magnesio es esencial para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo. Su presencia es necesaria para llevar a cabo procesos como la síntesis de lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Y también se requiere para que el sistema cardiovascular y neuromuscular realicen sus funciones con normalidad. Es comprensible, por tanto, poner énfasis en obtener las cantidades adecuadas de este mineral, ya que de lo contrario muchas funciones del cuerpo se verán afectadas.



Para conseguir la cantidad necesaria de magnesio, sin embargo, suele ser suficiente con una dieta variada, ya que el magnesio se encuentra en muchos alimentos. Por ejemplo las hortalizas de hoja verde, las semillas, las legumbres, las nueces o los cereales integrales. Solo si no consumimos estos alimentos con cierta regularidad y se produce un déficit de magnesio sería aconsejable plantearse la suplementación. Y siempre bajo recomendación médica.

Cuando están indicados los suplementos de magnesio

Como hemos señalado los suplementos de magnesio solo son necesarios cuando hay una carencia de este mineral, algo que no es demasiado común, ya que una dieta normal suele incluir varios de estos alimentos, por lo que no es difícil conseguir la cantidad necesaria. No obstante hay personas que pueden sufrir alguna enfermedad y experimentar esta condición de carencia de magnesio como consecuencia de la misma.



Mientras que el magnesio que se consume por los alimentos es inocuo, ya que el exceso del mismo es eliminado a través de los riñones, no ocurre lo mismo con el que se toma por medio de los suplementos. Una cantidad superior a 400mg por día está desaconsejada a no ser que un médico indique lo contrario, y puede acarrear problemas estomacales e incluso otros de mayor gravedad.



Lo que se recomienda por parte de los expertos en salud es que cualquier tipo de suplementación esté controlada por un médico para que éste pueda valorar el impacto de ésta en el organismo del paciente y ajustar así las dosis.