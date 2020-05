Snacks calóricos: cantidad de calorías de los alimentos para picar

Los dulces y los aperitivos como las patatas fritas o el chocolate nos encantan pero sabemos que engordan mucho. Siempre pensamos que los aperitivos son inofensivos pero nada más lejos de la realidad. Vamos a compartir contigo cuántas calorías tienen realmente los aperitivos y cuáles de ellos son bajos en calorías.

Como si lo estuviéramos viendo, noche de chicas: todas tumbadas en el sofá viendo juntas una película mientras que metéis la mano en la bolsa de patatas una y otra vez. O en el bol de palomitas. O cortando un trocito de chocolate o turrón... Y todas, por supuesto, pensando en que todo eso no puede tener tantas calorías, ¿verdad? Unas poquitas patatas fritas son inofensivas y, al fin y al cabo, las palomitas de maíz son solo un grano de maíz inflado.



¡Para nada! Estos pequeños mordiscos de felicidad son verdaderas bombas calóricas. Pero no te preocupes, no tienes que prescindir completamente de estos pequeños placeres. Las patatas fritas y los aperitivos en general están permitidos si los consumes en pequeñas cantidades. Limita su consumo vertiendo el aperitivo en un pequeño bol y no dejando la bolsa abierta a la vista. Y si lo prefieres también puedes sustituir estos aperitivos por otros menos calóricos. ¿Cuántas calorías tiene tu snack favorito? ¡Te lo contamos!

Calorías de los alimentos para picar: patatas fritas

Las patatas son uno de los alimentos básicos en la dieta mediterránea y por ello solemos incluirla en nuestras recetas del día a día. La cantidad calórica depende de cómo las cocines pero, desafortunadamente, las patatas fritas no son tan saludables como pensamos. Es más, son verdaderas bombas de grasa. 100 gramos contienen 539 kcal, de los cuales casi 40 gramos son de grasa. Es increíble pero no nos engañemos, 100 gramos desaparecen en un instante si te sientas cómodamente delante de la televisión y metes la mano en la bolsa de vez en cuando.

Calorías de los alimentos para picar: palitos de sal

Los palitos salados son sin duda la mejor opción para picotear en términos de calorías. Cinco palitos de sal tienen solo 26 kcal y 100 gramos tienen 382 kcal. De esas 26 kcal, solo 5 gramos son de grasa. Por lo menos, no es una bomba calórica como las patatas fritas. Además, puedes elegir la opción más saludable si pruebas la variedad integral.

Calorías de los alimentos para picar: surtidos de frutos secos

Hay una gran variedad de surtidos de frutos secos. En cuanto a las calorías, no hay mucha diferencia con el resto de los aperitivos. Las patatas fritas llegan a 533 kcal por cada 100 gramos, 34 gramos de los cuales son de grasa, similar a las patatas fritas.

Calorías de los alimentos para picar: nueces

Deberíamos comer nueces más a menudo de lo que lo hacemos porque contienen ácidos grasos saludables. Correcto pero, aún así son aperitivos que deben disfrutarse con moderación debido a la gran cantidad de calorías que contienen: 100 gramos de nueces tienen 585 kcal, de las cuales algo menos de 50 gramos son de grasa. En lugar de las nueces peladas, compra las nueces con cáscara. Así, como tenemos que pelar las nueces nosotras mismas, comeremos muchas menos.

Calorías de los alimentos para picar: palomitas

Seguro que estás pensando: "las palomitas de maíz están hechas de granos de maíz. ¡No pueden tener tantas calorías! Se calientan y listas para servir. Son inofensivas..." Te equivocas, 100 gramos de palomitas de maíz equivalen a poco menos de 400 kcal. La buena noticia es que esos 100 gramos solo contienen 4 gramos de grasa. A menos que hagas las palomitas de maíz con mantequilla líquida, en cuyo caso tiene más grasa, sería uno de los snacks que podrías consumir sin remordimientos.



La mejor variedad: palomitas de maíz caseras. Aquí sabes exactamente cuánta azúcar usaste. Las palomitas de maíz saladas son aún más bajas en calorías. Deberías probarlas.

Calorías de los alimentos para picar: nachos con salsa

Los nachos son comparables a las patatas fritas en términos de calorías y grasas. 100 gramos contienen unas 500 kcal y 22 gramos de grasa. Lo peor de los nachos es que a menudo los comemos con una salsa. No hay problema si es una salsa de chili ardiente, contiene azúcar pero no es grasa. Pero la situación es diferente si eliges salsas de queso. Esto supone consumir mucha grasa y sumarle unas cuantas calorías más a las que ya tienen los nachos.

Calorías de los alimentos para picar: grissini

Incluso los Grissini, que parecen realmente inofensivos en términos de apariencia y consistencia y parecen tener pocas calorías, no es así. 100 gramos contienen 400 kcal. Pero la buena noticia es que esos 100 gramos solo tienen unos 8 gramos de grasa. Por eso es mucho más recomendable que otros aperitivos.

Calorías de los alimentos para picar: saladitos

Los saladitos son una buena alternativa a las patatas fritas y otros aperitivos porque puedes servirlas junto con el vino y el queso. En lo que respecta a las calorías, a primera vista apenas hay diferencia. Las galletas saladas tienen 442 kcal por 100 gramos. Sin embargo, no son tan grasos como las patatas fritas, solo contienen 14 gramos de grasa.

Calorías de los alimentos para picar: pasteles de hojaldre

En lugar de patatas fritas, ¿prefieres palitos de queso salado hechos de hojaldre? No cabe duda de que ahorrarás algunas calorías pero no merece la pena. 100 gramos tienen 416 calorías y 32 gramos de grasa. Esto es así por culpa del hojaldre, tiene en muchas capas y todas llenas de mantequilla.