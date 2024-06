Adiós a la barriga: el sencillo entrenamiento de pilates en pared para conseguir un vientre plano antes de verano

Aunque perder tripa es un proceso complicado y que no se limita al ejercicio, el entrenamiento de pilates en pared puede ser muy útil para ese objetivo.

Ahora que llega el verano quieres lucir lo mejor posible en bañador, pero esa tripita no termina de desaparecer. ¿Hay alguna forma de perderla? Bueno, una de las posibilidades es apuntarte a la moda del Pilates en pared, una variedad del Pilates que puede ayudarte a trabajar mejor los músculos de la zona abdominal. Hoy te proponemos 3 ejercicios que te ayudarán a lograrlo.



Entre las ventajas que presenta el Pilates en pared está que no necesitas una condición física especial. Puedes practicarlo con independencia de tu edad o estado físico. Y encima tan solo requiere de 10 minutos al día, aunque debes ser constante para ver resultados. Pero con 2 o 3 veces por semana que lleves a cabo este entrenamiento, ya notarás resultados.



Eso sí, recuerda que para reducir tripa no basta únicamente con trabajar los músculos de la zona. Necesitas estar en déficit calórico el tiempo suficiente para conseguir que tu cuerpo vaya quemando grasa, y además, lo hará en todo el cuerpo, no en una zona específica. Aunque el hecho de que trabajes la musculatura abdominal te ayudará a que esa parte adquiera firmeza con más rapidez.

Crunch a horcajadas en la pared

Túmbate en el suelo y coloca las piernas abiertas en la pared, asegurándote de que los glúteos están en contacto con ella. Toma aire en la posición inicial y ve soltándolo a medida que elevas el tronco y contraes los abdominales, mientras mantienes los brazos estirados por encima de la cabeza. Al contactar con los brazos en la pared regresa a la posición inicial, pero de forma lenta y controlada, sin dejarte caer, manteniendo la tensión sobre la zona abdominal. Vuelve a comenzar.

Dobla las rodillas en ángulo recto pegada a la pared

Echada boca arriba en el suelo, pon las rodillas y los pies juntos pegados a la pared. Las rodillas deben estar dobladas en ángulo recto. Abre los brazos y mantenlos extendidos en el suelo. A partir de esa posición, toma aire y mueve las rodillas a uno de los lados poco a poco mientras lo vas expulsando. Al llegar al suelo, realiza el mismo movimiento a la inversa hasta alcanzar la posición inicial. Ahora repite el movimiento hacia el lado contrario. Todo el movimiento debe realizarse de forma controlada.

Flexiones de rodilla alternas

Ponte a cuatro patas orientando los glúteos contra la pared. Desde esa posición levanta los pies por la pared hasta que las piernas estén completamente estiradas y te sujetes con los brazos en el suelo manteniendo tu cuerpo recto. En esa postura eleva una de tus rodillas hacia el hombro y luego vuelve a colocar el pie en la pared. Repite el movimiento con la rodilla contraria.