El sedentarismo es la forma más rápida para ganar peso. Combátelo con este sistema que triunfa en internet y que te permite quemar calorías desde casa.

¿Tienes una agenda muy ajetreada y no dispones de tiempo para ir al gimnasio? Si de verdad quieres perder peso, esto no debería ser un impedimento, porque también puedes realizar actividad física en casa. De hecho ahora mismo hay un programa que se está haciendo muy popular y que propone una rutina sencilla y al alcance de cualquiera para que puedas ejercitarte desde tu salón. Su nombre es Walk at Home, ha sido creado por Leslie Sansone y combina diferentes ejercicios con movimiento constante en forma de saltos o caminata estática. ¿Tienes curiosidad por saber en qué consiste? Te lo contamos.

En qué consiste el sistema Walk at Home

En esencia este programa propone moverse de forma continua a lo largo de la sesión, llevando a cabo tanto movimientos que requieren cierto esfuerzo a nivel muscular con otros más enfocados a mejorar tu resistencia. Tendrás que realizar una serie de ejercicios, para los que no se requiere equipamiento, durante un periodo de 40 segundos, y a continuación caminar o moverte durante otros 15.



Puedes trabajar con ejercicios como patadas, zancadas frontales y laterales o sentadillas con el propio peso, e incorporar saltos para aumentar la demanda cardiovascular. También puedes hacer elevaciones de rodillas y tobillos y una amplia variedad de movimientos que involucren igualmente las extremidades superiores. La mejor forma de que resulte entretenido es hacerlo al ritmo de la música, de manera que todos estos movimientos se asemejen a una especie de coreografía.

Un sistema muy popular

Walk at Home tiene un canal de Youtube con casi 5 millones de suscriptores, en el que Leslie Sansone sube vídeos regularmente con nuevas rutinas que puedes seguir. Gracias a ello resulta casi imposible aburrirse y siempre tendrás nuevos movimientos a incluir en tu entrenamiento.



Además de que puedes llevar a cabo este programa en casa, la otra gran ventaja que tiene es que puedes adaptar el nivel a tu capacidad actual. Si vas mejorando tu condición física, puedes aumentar el nivel de dificultad añadiendo bandas de resistencia o mancuernas para hacer el entrenamiento más completo, por lo que no se trata solo de un sistema útil para principiantes.



Aunque los expertos animan a realizar ejercicio físico en exteriores por los beneficios añadidos que conlleva (como el aumento en la producción de vitamina D que se ocasiona la exponernos al sol), hay casos en que, por una climatología adversa, o circunstancias de otro tipo, no es posible hacerlo. Pero, como has visto, eso no es motivo para quedarse sentada en el sofá. Así que, ya sea con este sistema o cualquier otro, ¡No dejes de moverte!

