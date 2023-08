Pérdida de peso: ¿cuál es tu índice de masa corporal (IMC) y cómo calcularlo?

Tu peso ideal no es algo que pueda determinarse únicamente por la báscula. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador más fiable.

Saber si estás en tu peso ideal no es algo que pueda determinarse únicamente por el número de la báscula. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador más fiable, aunque no perfecto. Te contamos lo que es y cómo se calcula.



¿Cómo saber si tienes sobrepeso de forma objetiva? ¿Hay alguna manera de determinar de forma clara quien sufre obesidad? Dado que las personas y sus consideraciones acerca de la apariencia física son diferentes, buscar una fórmula que nos ayude a obtener respuestas era necesario. Y aunque no siempre es preciso en sus consideraciones porque pasa por alto algunos factores, el IMC cumple con ese cometido.

Cómo calcular el IMC y cuales son los valores aceptables

La Organización Mundial de la Salud emplea esta métrica para determinar el sobrepeso y la obesidad, pero hay que tener en cuenta que solo se puede utilizar en adultos. Para calcular este índice se toman como referencia el peso y la altura. En concreto hay que dividir el peso, medido en kilogramos, entre el cuadrado de la altura, medido en metros. Por lo tanto la fórmula es Kg/m².



El resultado de la misma ofrece un valor que normalmente debería situarse entre 18´5 y 25 si nos encontramos en un buen estado de salud.Si cuando calculas el valor que arroja esa operación matemática éste se sitúa por encima de 25 se considera que padeces sobrepeso, y en consecuencia, el riesgo de padecer problemas de salud es más elevado de lo normal.



En caso de de que el valor esté por encima de 30 dichos riesgos aumentan de forma considerable, y es a partir de dicho valor cuando se califica a una persona de obesa. No obstante, hay que matizar que no siempre esta calificación se corresponde con la realidad.

Lo que debes tener en cuenta a la hora de calcular tu IMC

Aunque como valor de referencia tiene su utilidad, hay que recordar que únicamente se calcula en base a dos parámetros como la masa y la altura. Pasa por alto muchos otros que aportan información valiosa, como pueden ser la edad, el sexo, o la masa muscular. Sin ir más lejos, el resultado de esta fórmula aplicado a un atleta puede proporcionar una información errónea. Debido a que la masa muscular pesa más que el tejido graso, el valor resultante puede indicar la existencia de sobrepeso o incluso obesidad aun cuando se trate de una persona que se encuentre en plena forma.



En cualquier caso, si quieres tener una información aproximada de cual es tu índice de masa corporal, no necesitas más que utilizar una calculadora online como ésta.