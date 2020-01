Inicio / En forma / Ejercicios / Power walking: cómo caminar para ponerse en forma y adelgazar

Desde hace un tiempo hemos podido observar como las calles se llenaban de runners dispuestas a ponerse en forma corriendo por la ciudad. Las que os hayáis podido sumar a esta tendencia estupendo, pero ¿qué pasa con aquellas que no les gusta correr o que no pueden? Pues no pasa nada, porque ahora lo que se lleva es caminar y rápido. Poneos las zapatillas chicas, porque os vais a enganchar al power walking.