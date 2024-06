Descubre el Half Roll Back: el ejercicio de Pilates que amarán las mujeres de 50 años para fortalecer el abdomen

Mantener unos músculos fuertes a partir de los 50 es más sencillo si te animas a probar el método Pilates. Hoy te hablamos de uno de los ejercicios que puedes probar.

El Método Pilates fue creado por Joseph Pilates hace más de 100 años y el hecho de que siga presente en nuestros días no es más que una muestra de su eficacia. Quienes creen que es poco exigente probablemente no lo hayan practicado nunca o no lo hayan hecho de forma correcta.



La realización de los movimientos requiere una conexión cuerpo mente y un movimiento controlado y lento que pone tensión en los músculos y los trabaja de manera muy eficiente sin necesidad de que se involucren grandes cargas.



Dentro de la gran variedad de ejercicios que propone el método, hoy nos vamos a centrar en uno que, si bien parece sencillo, es excelente y sirve para cualquier nivel de condición física. Así que si tienes más de 50 e incluso si no has practicado Pilates con anterioridad, éste es un ejercicio que puedes llevar a cabo y que te será muy útil. El Half Roll Back.

Para qué sirve

El objetivo de este ejercicio es el fortalecimiento de tu abdomen. Al realizarlo se involucran músculos como el recto abdominal y el transversal, y como cualquier otro ejercicio de Pilates, ha de llevarse a cabo contrayendo dichos músculos y sincronizando el movimiento con una respiración controlada.



Aunque hay muchos ejercicios para trabajar la musculatura de este área, un problema común es que bastantes de ellos requieren tomar cierto impulso, lo que en ocasiones no es lo más adecuado para la columna. Con el half roll back no tendrás que preocuparte de esto. Tu columna estará perfectamente a salvo debido a que el movimiento se lleva a cabo con suavidad.



Para obtener el máximo provecho de este movimiento y trabajar eficazmente tanto abdominales superiores como inferiores es muy importante realizar el ejercicio con la técnica correcta, así que vamos con ello.

Half Roll Back: así se hace

La posición inicial es sentada con rodillas dobladas y pies sobre la colchoneta. Coloca los brazos estirados hacia adelante a la altura del pecho. Lleva a cabo una retroversión de la pelvis y flexiona ligeramente la columna hasta que tu cuerpo dibuje una especie de C desde el coxis hasta la coronilla mientras tomas aire despacio.



Al llegar a la posición límite que puedes alcanzar, comienza a expulsar el aire y ve sintiendo como tus vértebras van regresando a su posición según deshaces la flexión y vuelves a la posición de inicio. Repite de 4 a 8 veces, ya sabes, manteniendo control máximo sobre tu movimiento y sobre la respiración. En este vídeo puedes verlo con detalle.

