Ejercicios y beneficios de fortalecer glúteos

Toda mujer sueña con tener un trasero firme y bonito, pero si no has sido afortunada en la lotería de la genética, eso es algo que no sucede a menos que pongas sudor y esfuerzo para lograrlo. La buena noticia es que si tienes la voluntad, ya tienes la mitad del camino recorrido. Hoy te contamos cuales son los ejercicios más eficaces para lograrlo.



Los glúteos son una serie de músculos que se compone de tres partes: glúteo mayor, glúteo menor y glúteo medio. Para su correcto desarrollo es necesario trabajar cada una de ellos, y ello se hace a través de una variedad de ejercicios que los estimule desde distintos ángulos.



Por eso, en lugar de limitarte a hacer siempre los mismos, es conveniente que vayas rotando, ya que así te aseguras de que este grupo muscular tan bonito (e importante) recibe el entrenamiento adecuado.

Los mejores ejercicios para desarrollar glúteos

Los ejercicios compuestos, es decir, que involucran varios grupos musculares, son siempre la mejor opción. Por eso los básicos que no pueden faltar en tu entrenamiento de glúteos son la Sentadilla y y el Peso muerto. Con ellos no solo trabajarás el glúteo, además aumentarás tu fuerza general.

Para trabajar de forma más específica, y conseguir aumentar la masa muscular de esa zona, puedes añadir a tu rutina otros dos grandes constructores de un trasero impresionante, como son el Hip Thrust (con bastante peso) y la sentadilla búlgara, que es la que se realiza con una pierna adelantada y otra atrasada apoyándote sobre un banco.

El toque final puedes darlo añadiendo otros dos ejercicios que también te ayudarán a conseguir unas nalgas de lo más resultonas. Se trata del puente de glúteos con una sola pierna, que es una variante del puente típico pero elevando una pierna al aire, y las zancadas o lunges, que además del glúteo te ayudan a trabajar la zona del femoral y que es tan importante para que tu tren inferior se vea completo y bien equilibrado.

No solo por estética

Pero aunque tu deseo de tener unos glúteos grandes y bonitos venga motivado porque quieres lucir genial con vaqueros, la realidad es que trabajar este grupo de músculos tiene beneficios que van mucho más allá de la estética. Los glúteos son un grupo muscular que tienen una función estabilizadora y al trabajarlos todo tu cuerpo sale beneficiado.



Los dolores de espalda, de rodilla, las posibles lesiones...todos estos problemas se ven reducidos notablemente cuando los glúteos son fuertes y están bien trabajados.



Además al encontrarse en la zona media del cuerpo, intervienen en numerosos movimientos, por lo que éstos son más eficaces si los músculos de la zona están convenientemente entrenados. Por salud y por belleza, ¡Entrena tus glúteos!