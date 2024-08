El ejercicio avalado por Harvard que elimina la ‘tripa cervecera’ del verano en menos de un minuto

La llamada “barriga cervecera” no es solo una preocupación estética. La acumulación de grasa en la zona abdominal puede generar diversos problemas de salud. Los expertos aconsejan un ejercicio concreto para ayudar a eliminarla.

Aparte de arruinar la figura de hombres y mujeres, la grasa de la zona abdominal está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otros problemas de salud. Por lo general la causa de que la grasa se acumule en esa zona está relacionada con varios factores, que van desde la edad hasta una dieta inadecuada, el consumo de alcohol o la falta de actividad física.



Como resultado, es necesario adoptar un enfoque que incluya un estilo de vida más sano y no basta solo con hacer ejercicio. Pero en lo que todos los especialistas, incluidos los de Harvard, parecen estar de acuerdo es que trabajar los músculos del core ayuda a evitar que la grasa se deposite en la zona media. Y para ello hay un ejercicio en concreto que resulta ideal: la plancha.

Un minuto al día es suficiente

La plancha es un ejercicio en apariencia sencillo, pero que resulta en una gran activación de varios grupos musculares, provocando que trabajen abdominales, oblicuos, espalda baja, piernas y hombros. Consiste en apoyar los antebrazos y los pies en contacto con el suelo y mantener el cuerpo en posición recta, sin levantar el glúteo ni arquear la espalda.



Tan simple como parece, es un ejercicio que requiere de un gran esfuerzo. No tienes más que comprobarlo por ti misma si nunca lo has realizado. Tras adoptar esa postura comprobarás como a los pocos segundos te empieza a costar mucho trabajo mantenerla, ya que el peso te empuja y es normal que busques compensarlo con alguno de esos gestos.



La primera vez que haces una plancha es muy probable que seas incapaz de mantenerte en esa posición más de 20 o 30 segundos. La buena noticia es que si eres constante ese tiempo irá aumentando paulatinamente ya que tus músculos se van fortaleciendo y son capaces de aguantar más. Y lo mejor de todo es que no necesitas más de un minuto para conseguir todos los beneficios que este completo ejercicio proporciona. Además, una vez alcances ese tiempo, puedes incrementar la dificultad añadiendo variantes, como la plancha con un brazo levantado.

¿Qué beneficios proporciona?

La realización de planchas de forma regular proporciona varios beneficios que hacen que sea un ejercicio más que recomendable. Al fortalecer toda la musculatura del core esta zona será menos propensa a que la grasa se deposite, pero además proporciona mayor estabilidad y una mejor postura. Como se trata de un ejercicio que involucra a muchos grupos a la vez, quema muchas calorías, especialmente si se lleva a cabo en periodos prolongados. No obstante, de uno a dos minutos es el máximo que se recomienda, ya que un tiempo más prolongado no produce mejoras significativas.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?