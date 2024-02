Jennifer Aniston nos muestra su rutina de 4 ejercicios para un cuerpo tonificado a los 55 años

La rutina de Jennifer Aniston demuestra ser eficaz, porque la actriz luce una fantástica figura a los 55 años. Pero hay otro secreto que también te contamos.

Mantenerse en forma pasados los 50 requiere grandes dosis de disciplina. Y Jennifer Aniston puede presumir de tener un gran cuerpo precisamente porque ésta es una cualidad que no le falta. La actriz es consciente de que no todos los días se tiene la energía o el ánimo necesario para entrenar, pero es precisamente en esos momentos en los que menos apetece donde toca echar mano de la fuerza de voluntad para sobreponerse.



La mejor muestra de ello la ha dejado en su propio Instagram, donde la vemos llevando a cabo una rutina de 4 ejercicios que le permiten gozar de un cuerpo perfectamente tonificado a los 55 años. Sin embargo lo más interesante del vídeo en sí es la lección que Jennifer deja a sus seguidores. "¿Sabes esos días en los que no quieres hacerlo? Tienes que hacerlo". Una muestra de que no es tanto el ejercicio en sí como la constancia lo que ofrece resultados.



A continuación te mostramos los 4 ejercicios que Jennifer Aniston realiza en su rutina, pero recuerda. ¡Los resultados llegan con el tiempo!

Sentadillas suspendidas

Las sentadillas son el ejercicio por excelencia para el trabajo de piernas, pero Jennifer Aniston no las realiza con barra y peso, sino que utiliza el propio peso corporal y añade diferentes grados de dificultad. Por un lado las realiza a una pierna, y por otro, con la contraria, realiza elevaciones que le obligan a hacer un trabajo extra de estabilidad.

Escaladores deslizados

Los conocidos Mountain Climbers o escaladores son un ejercicio muy completo que involucra caderas y muslos además de la zona abdominal. Jennifer Aniston sigue el sistema de entrenamiento conocido como Pvolve, que incluye ejercicios de bajo impacto, por lo que lleva a cabo una variación de este ejercicio en la que utiliza plataformas deslizantes, lo que le exige realizarlo de forma más controlada.

Estiramientos de Yoga

Además de fuerza, los músculos necesitan tener la capacidad de estirarse y contraerse para un rendimiento óptimo. Por eso Jennifer Aniston combina su rutina de ejercicios con estiramientos de Yoga, que refuerzan la flexibilidad y permiten que estos sean capaces de tener un mayor rango de movimiento.

Planchas

Las planchas son un clásico en un buen número de rutinas por su eficacia a la hora de trabajar los abdominales. Se trata de un ejercicio muy intenso que no requiere más de 30 segundos o un minuto, pero que pone una gran tensión en la zona del core. Imprescindible por tratarse de uno de los ejercicios más completos que existe.