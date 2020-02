Maquillaje de Carnaval: ideas para completar tu rostro en casa

¿Aún no tienes un maquillaje para completar tu disfraz? Los carnavales ya han llegado y es hora que le des un poco de color al rostro

"Carnaval, carnaval; carnaval te quierooo...". Comienza la fiesta más divertida del año. Disfraces, purpurina, fantasía y diversión. Este año olvídate de las incómodas máscaras o de pegatinas y apuesta por un maquillaje real. Consigue maquillajes originales de carnaval y añade mucha purpurina, estrellas, y todo lo que se te ocurra.



Olvídate del maquillaje de Halloween y sus disfraces, porque ahora le ha tocado el turno a los carnavales. Durante esta época, los disfraces son muchos más divertidos e incluso podemos encontrar más variedad en cuanto a temáticas. Muchas ciudades que celebran el carnaval incluso cuentan con una temática distinta cada año lo que te permitirá innovar en los disfraces y por supuesto en el maquillaje.

El rostro aunque no lo creas, es muy importante en los disfraces. Para que no te quedes a medias con tu disfraz y lo completes sin necesidad de usar una máscara, hemos recopilado para ti los mejores productos de maquillaje para el rostro que no te pueden faltar. Si ya tienes elegido el disfraz, solo tienes que darle el toque final con un buen maquillaje facial. Aún estás a tiempo ya que los envíos suelen ser rápidos, y más si conoces a alguien que tenga prime disponible. ¡Así que date prisa!

Si sigues sin ideas para el maquillaje carnavalero nosotras sí que las tenemos. Aquí podrás encontrar algunas de los disfraces que siempre triunfan, y que son perfectos para esos momentos de última hora.

Ideas de maquillaje para carnaval

Ha llegado el momento de meterte en la piel de tu disfraz con un buen maquillaje .Aquí te damos algunas ideas de maquillaje para algunos disfraces de carnaval. Si además, tienes niños disfrutarás mucho más ya que a ellos le encantan las pinturas. Si aún no tienes ningún disfraz pensado, te vendrá bien para coger ideas. Además, no son nada difíciles y aptos para esos principiantes del make up. ¿Te animas?

Flower Power: reparte paz y amor con este disfraz, pero también con el maquillaje. Es un maquillaje sencillo que podrás hacer tu misma en casa con alguna pintura extra. Lo fundamental de este maquillaje es conseguir un look de lo más natural. En el rostro solo te hará falta una buena base de maquillaje, sombras en tonos pastel y una máscara de pestañas. Para darle el toque final, y más hippie puedes dibujar en los laterales justo al final de la ceja pequeñas dibujos de flores. Puedes incluso añadir purpurina para darle un toque más divertido.



Pavo real: es otros de los disfraces con los que más podrás disfrutar a la hora de maquillarte. Solo necesitas un lápiz color azul e ir macando todo el ojo con este. Vete mezclando en esta zona otros colores como el dorado, negro y verde y vete difuminando.



Catwoman: este disfraz es muy sencillo ya que solo tendrías que ir completa de negro. A la hora de maquillar también es bastante fácil, solo necesitas mucho eyeliner. El negro debe brillar en la zona del ojo ya que es el absoluto protagonista. Utiliza una máscara de pestañas waterproof para que te dure toda la noche e incluye si quieres unas pestañas postizas para darle mayor énfasis. Eso sí, no te olvides de los labios en rojo como los llevaba catwoman y darle ese toque tan atrevido al disfraz. ¡En carnaval todo vale!



Vampiresa: este es uno de los disfraces que triunfa tanto en Halloween como en carnaval. Para darle un toque siniestro al look debes enfatizar la zona del ojo con sombras con colores burdeos o anaranjados. Estos colores darán al rostro un efecto más demacrado y de vampiro. Otro truco es ponerte un tono de maquillaje más blanco al habitual para conseguir un efecto más logrado. El tono de los labios te recomendamos que no sea rojo intenso sino más un color granate. Además, podrás aprovecharlo para ponerlo de forma aleatorio por el rostro como si fueran manchas de sangre.

6 trucos para que tu maquillaje dure toda la noche

Hacer que el maquillaje te dure más no es difícil, solo tienes que tener en cuenta unos pequeños trucos. Toma nota, porque así podrás disfrutar toda la noche sin preocuparte de tu maquillaje.

Cara lavada: intenta que antes de echarte el maquillaje siempre hayas limpiado perfectamente el rostro. Debes hacer hincapié en este aspecto ya que sino las pinturas que añadirás al rostro te durarán mucho menos. Entre menos contaminación con otros productos, y por supuesto menos suciedad mejor.





Añade crema hidratante: esto es un paso fundamental en cualquier maquillaje. Un rostro saludable solo se consigue al aplicar una buena crema hidratante. Incluye este paso también fuera de este maquillaje más ocasional, es decir en tu rutina diaria, y así conseguirás mejorar el rostro y por supuesto cuidar la piel.

Pre-base: si quieres que te aguante toda la noche es importante una buena pre-base de maquillaje.





Paleta de colores: las pinturas que uses para carnavales deben ser aptas para la zona del rostro. Ten cuidado y elígelas bien para que no te produzcan ningún tipo de reacción alérgica. Además, los colores que utilices asegúrate que tengan buen pigmentación. Opta por sombras con colores más vivos y diferentes de los que sueles usar. No solo se trata de ir guapa sino de ir lo más acorde posible al disfraz que hayas elegido. Un último consejo: las pre-bases te ayudará a que las pinturas se mantenga mucho mejor en el rostro. Por eso, si vas a utilizarlas en la zona del ojo, usa una específica y así conseguirás que en esta zona también te duren mucho.





Labios: échate un bálsamo labial antes de ponerte el color de labios que hayas elegido. Si por ejemplo has escogido un color rojo para los labios intenta que también tenga bastante pigmentación para que te dure toda la noche. Hay algunos que son con efecto tattoo, por lo que te durará toda la noche, incluso hasta el día siguiente.





chate un bálsamo labial antes de ponerte el color de labios que hayas elegido. Si por ejemplo has escogido un color rojo para los labios intenta que también tenga bastante pigmentación para que te dure toda la noche. Hay algunos que son con efecto tattoo, por lo que te durará toda la noche, incluso hasta el día siguiente. Agua facial: existen aguas faciales para hidratar el rostro justo al terminar el maquillaje. A veces con tantos productos se termina resecando la piel, lo que provoca que consigamos que el rostro luzca mucho peor. Aunque es muy común verlos durante el verano por los días de exceso calor, también se utiliza durante el invierno a la hora de terminar el maquillaje.

Las mejores pinturas para Carnaval

Set de pintura facial : es uno de los sets más completos para pintarse la cara en carnaval o en fiestas como Halloween. Aún estás a tiempo de recibirlo en casa antes del fin de semana, ya que es un producto Prime y podrás recibirlo en menos de 24 horas, aún hay stock disponible. Las pinturas están hechas para respetar todo tipo de pieles, incluso las más delicadas o la piel de los más pequeños. Incluye pinturas de varios colores, geles de purpurina, esponjas, pinceles y una guía para ayudarte a pintarte.

Pintura de neón : si quieres ser el más original de toda la fiesta opta por pinturas de neón para brillar en la discoteca. Son de alta calidad y fáciles de quitar. Incluye 8 botes de pintura de 20 ml de colores diferentes. Puedes recibirlo en casa en 24 horas gracias a Prime. Colores: amarillo, verde, naranja, rosa, azul, rojo, blanco y púrpura. Pinta tu cara con tonos neón, brillarás en la oscuridad y resaltarás con las luces violetas.

Set de pinturas y plantillas : este set incluye 16 pinturas de colores, brillantina, pinceles y 40 plantillas con diseños para que tus dibujos queden perfectos. Las pinturas para la cara de alta calidad, no tóxicas, hipoalergénicas, veganas y sin parabenos, están formuladas para ser amigables con la piel delicada y suaves para la piel sensible.

Rotuladores de colores para el pelo : si quieres darle color a tu pelo para este Carnaval, este set de rotuladores para el pelo incluye 6 colores diferentes. No son tóxicos ni agresivos con el cabello. Desaparecen lavándolos con agua y tu champú habitual. Recíbelo mañana en tu casa, ya que está disponible en Amazon Prime. Colores: plata con purpurina, dorado, verde, morada, azul y rosa con purpurina. Aplica el producto sobre el pelo un poco húmedo, después pinta el pelo con el rotulador y déjalo secar para ver el resultado final.

