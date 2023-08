La dieta MIND y su impacto en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer

Este patrón alimenticio no va dirigido a la pérdida de peso, sino a combatir el deterioro cognitivo asociado a la edad.

El estilo de vida y los hábitos influyen enormemente en nuestra salud. Ahí está el dicho de “somos lo que comemos”. Los beneficios de llevar una dieta equilibrada para nuestro organismo son extensos. Ahora además sabemos que tomar unos u otros alimentos también nos puede ayudar a reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades como el Alzheimer o la demencia.

¿En qué consiste esta dieta?

La dieta MIND no es más que el acrónimo de Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, es decir, una dieta mediterránea combinada con dieta DASH.



Así, la dieta tendrá una base de fruta y verdura que están presentes en todas las comidas y de manera mayoritaria. Hace énfasis en dos superalimentos: las verduras de hoja verde y las frutas de baya. Las verduras verdes como la col rizada, la berza y la espinaca son ricas en folato, vitamina E, carotenoides y flavonoides, que son nutrientes que se han relacionado con un menor riesgo de demencia y deterioro cognitivo.



Es por eso que el plan MIND requiere un mínimo de seis porciones por semana. Aunque todas las frutas son bienvenidas, se prefieren las bayas, en particular los arándanos. Las investigaciones sugieren que el consumo regular de bayas mejora la memoria y ralentiza el deterioro cognitivo, gracias a la abundancia de pigmentos vegetales antiinflamatorios llamados antocianinas, así como el contenido total de flavonoides.

Otro detalle es la preferencia por los granos enteros, es decir, consumir cereales integrales. También elige el aceite de oliva como fuente de grasa para cocinar y para aliños. Los frutos secos también tienen una papel importante.



No es una dieta vegetariana, y prefiere el consumo de pescado azul y de carnes magras como el pollo o el pavo. Las legumbres, como en la dieta mediterránea, tienen un puesto importante. Hay 5 alimentos prohibidos: Carnes rojas, dulces, queso, mantequilla o margarina y los alimentos ultraprocesados (comida rápida o frita).



El plan ofrece mucha libertad para elegir y no incluye un menú rígido. Aunque especifica las cantidades diarias y semanales de grupos de alimentos específicos, no estás limitado a comer solo estos alimentos.

¿Realmente funciona para la prevención de las enfermedades neurológicas?

La ciencia dice que sí. Hay varios estudios científicos que lo han corroborado con datos. Un primer estudio analizó una muestra de 923 participantes, de 58 a 98 años de edad, seguidos durante 4,5 años. Se dividió en tres grupos, unos siguieron la dieta MIND, otros DASH y el tercero la dieta Mediterránea. En los individuos que seguían la dieta MIND reducía la incidencia del Alzheimer en un 54%.



Otro artículo de investigación y una revisión sistemática de estudios, se encargaron de relacionar la dieta MIND con el funcionamiento cognitivo. Ambos estudios asociaron unos mejores resultados cognitivos en adultos mayores que seguían la dieta.

Un último artículo de investigación incluso indicó que la dieta MIND pueden ser una herramienta eficaz para retrasar la aparición del Parkinson.



Así, aunque su enfoque es la salud cerebral, la dieta MIND también puede beneficiar la salud cardíaca, la diabetes y ciertos tipos de cáncer porque incluye componentes de la dieta mediterránea y la dieta DASH, que han demostrado reducir el riesgo de estas otras enfermedades.