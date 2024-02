¿Preparada para una explosión de energía? Miley Cyrus y Pharrell Williams, dos titanes de la música, se unen para lanzar "Doctor (work it out)", una canción que te hará mover el esqueleto al ritmo del funk más clásico.

Aunque la canción estaba originalmente pensada para el álbum "Bangerz" de Miley hace ya una década, su sonido fresco y vibrante la convierte en un tema totalmente actual. El pegadizo estribillo te atrapará desde el primer momento:



"Podría ser tu médico, podría ser tu enfermera. Creo que veo el problema, no empeorará con algo de medicación a medianoche, solo enséñame dónde te duele... Déjame arreglarlo, déjame arreglarlo... déjame arreglarte".



Pharrell ya nos ha dado un pequeño anticipo en sus redes sociales, y las fans no pueden esperar a que se estrene la canción completa. El misterio sobre la fecha de lanzamiento aún se mantiene, pero el "presave" disponible nos da una pista: ¡no falta mucho!

¿Cuándo podremos escuchar la canción?

Aún no hay fecha oficial para el lanzamiento de "Doctor (work it out)", pero Miley y Pharrell ya han activado la opción de "pre-save" en las plataformas digitales. ¡Así que podemos estar seguras de que no tardaremos en escucharla!

Nuevo look de Miley Cyrus y su característico peinado bouffant

Miley Cyrus sorprendió a todos con su peinado bouffant en la alfombra roja de los Grammy 2024. El voluminoso look, inspirado en los años 70, generó todo tipo de reacciones y especulaciones sobre su origen y significado.



Muchos vieron en él un homenaje a su madrina Dolly Parton, conocida por su icónica cabellera rubia platino. Otros lo compararon con el estilo de las "Mob Wives", mujeres de la mafia italiana conocidas por sus looks extravagantes. También se mencionó la posibilidad de que Miley se hubiera inspirado en divas de los 70 como Tina Turner o Diana Ross.



Lo que sí quedó claro es que este peinado marcaba un cambio de imagen para Miley y podría ser el inicio de una nueva era en su estilo.



Ahora, con el lanzamiento de su nueva canción "Doctor (work it out)" junto a Pharrell Williams, la conexión entre el peinado bouffant y la nueva era musical de Miley se hace aún más evidente.



En la portada del single, Miley aparece con un peinado similar al de los Grammy, pero con un toque más moderno y desenfadado.



Para quienes la siguen desde sus inicios, este regreso al sonido funk seguro les trae muchos recuerdos. No olvidemos que Miley comenzó su carrera en Disney Channel con Hannah Montana, pero luego se reinventó como una artista irreverente y llena de energía. Este nuevo tema podría ser un regreso a sus raíces, con un sonido más maduro y una estética que nos encanta.



Miley Cyrus, con solo 31 años y dos décadas en la industria del entretenimiento, no deja de sorprendernos. Este 2024 se llevó su primer Grammy, consolidándose como una de las artistas más talentosas y versátiles del panorama musical.



Esta colaboración con Pharrell podría marcar un punto de inflexión en la carrera de Miley, explorando sonidos más clásicos y rockeros. ¡Estamos impacientes por descubrirlo!



¿Estás preparada para bailar al ritmo de Doctor (work it out)?