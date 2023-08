Cáncer de Vulva: advierten que el pudor impide su detección temprana

El cáncer de vulva, un tipo de tumor que afecta la superficie externa de los genitales femeninos, se presenta como una realidad preocupante en la salud de las mujeres. A pesar de ser poco común, representando menos del 1% de los tumores malignos femeninos, este tipo de cáncer merece especial atención debido a su tendencia a pasar desapercibido durante sus etapas iniciales.

Los expertos han resaltado que el pudor, especialmente en mujeres de avanzada edad, puede ser un factor clave que dificulta la detección temprana y, por ende, complica su tratamiento efectivo.



De acuerdo con datos estadísticos, el cáncer de vulva ocupa la cuarta posición en la lista de neoplasias que afectan al tracto genital femenino, siendo superado solo por el cáncer de endometrio, ovario y cuello uterino. Aunque su incidencia es baja, alrededor del 4-5% de todos los cánceres ginecológicos, su impacto no debe ser subestimado.



El cáncer de vulva afecta principalmente a mujeres mayores, con una edad promedio de diagnóstico alrededor de los 65-68 años. No obstante, en los últimos años, se ha observado un descenso en la edad de aparición, con etapas precoces detectadas en grupos etarios entre 45 y 60 años. Este cáncer también se asocia con ciertos factores de riesgo, como el virus del papiloma humano (VPH), el tabaquismo y un sistema inmunológico debilitado.



La infección por VPH aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de vulva. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha actualizado la clasificación de los tumores de vulva, enfatizando su asociación con el VPH. Aproximadamente dos tercios de los casos están relacionados con esta infección. Los carcinomas no asociados al VPH tienden a tener un peor pronóstico que los vinculados a esta infección.

El dilema del pudor: Una barrera para la detección temprana

El Dr. Javier de Santiago, jefe del Servicio de Ginecología Oncológica de MD Anderson Cancer Center Madrid, ha subrayado la importancia de abordar el factor del pudor en la detección temprana de este cáncer. El Dr. Santiago señala que muchas mujeres mayores, quienes son más propensas a desarrollar cáncer de vulva, pueden posponer la consulta con un especialista debido a la incomodidad o pudor relacionados con el área genital. Esto retrasa el diagnóstico y puede tener un impacto negativo en el éxito del tratamiento.





Principales Síntomas del cáncer de vulva

Uno de los síntomas comunes de este tipo de cáncer es el prurito o escozor en la vulva, que a menudo persiste durante años. A pesar de ello, las pacientes pueden evitar buscar atención médica debido a la naturaleza íntima del problema. Es importante destacar que el cáncer de vulva puede manifestarse como bultos o úlceras en la vulva, cambios en la piel, dolor, sensibilidad o sangrado anormal. Detectar estos signos de manera temprana es crucial para el éxito de los tratamientos y la calidad de vida de las pacientes.

Tratamientos y opciones: Avances en la medicina

El tratamiento del cáncer de vulva se basa en un enfoque multidisciplinario que abarca varias modalidades para enfrentar los diferentes aspectos de la enfermedad. El jefe de Ginecología Oncológica de MD Anderson Madrid subraya que el pilar principal del tratamiento es la cirugía. En casos tempranos, se busca extirpar el tumor junto con márgenes de tejido sano para asegurar su completa remoción. Sin embargo, el tamaño y el estadio de los ganglios afectados también determinan la estrategia a seguir.



En situaciones más avanzadas, donde la enfermedad ha progresado o se ha extendido a otras áreas, la radioterapia se integra en el protocolo terapéutico. En circunstancias excepcionales, cuando el cáncer está en etapas muy avanzadas o no es operable debido a su impacto en la uretra, la quimioterapia puede ser considerada.



La medicina ha dado pasos agigantados en la búsqueda de tratamientos más efectivos para el cáncer de vulva. En casos avanzados o con metástasis, se ha incorporado la inmunoterapia como una opción prometedora. Esta técnica capitaliza el sistema inmunológico del paciente para atacar las células cancerosas. Los resultados iniciales de la inmunoterapia han mostrado un potencial alentador en la lucha contra esta enfermedad.



No obstante, el camino hacia la recuperación no está exento de desafíos. Uno de los aspectos más delicados en las cirugías de cáncer de vulva es el proceso de cicatrización. Dado que la mayoría de las pacientes son mujeres de avanzada edad, la fragilidad de la piel puede dificultar la cicatrización efectiva.



El doctor resalta que la piel debilitada en estas pacientes puede generar tejidos que cicatrizan con dificultad. Esto no solo representa un inconveniente médico, sino también un desafío en términos de comodidad para las pacientes, especialmente cuando las heridas se encuentran cercanas a la uretra, causando molestias.