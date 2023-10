Cuándo debes visitar al Ginecólogo según tu edad

Todavía existen tabúes en cuanto a la salud femenina, las enfermedades ginecológicas o la menstruación, aunque en España las mujeres representan más de la mitad de la población total. Analicemos de la mano de una experta los interrogantes para saber la verdad.

El derecho básico a la salud es un elemento que se logra al tomar conciencia sobre la importancia del género femenino y dejar a un lado la "ceguera colectiva" que nos ha rodeado hasta finales del siglo pasado. El porcentaje de la población femenina en España es del 50.7% en este año, según datos del INE, sin embargo, sigue habiendo desinformación popular acerca de los temas que afectan su salud mental y física, un ejemplo claro es la frecuencia con la que se debe de visitar al ginecólogo.



La ginecóloga Mariana Panal del centro Bmum, especializado en el cuidado integral del niño y la mujer en las diferentes etapas de su vida, nos ayuda con esta respuesta, además de aclarar algunas otras cuestiones que surgen durante la revisión.

¿Cuál es la edad ideal para visitar por primera vez al ginecólogo?

La doctora Panal nos aclara que no existe consenso sobre el mejor momento en el que la mujer debe de iniciar sus visitas al especialista, no obstante, enfatiza que "dentro de las revisiones ginecológicas se realiza el cribado para detección temprana del cáncer del cuello del útero (citología y test de virus del papiloma humano) y el cribado para detección temprana del cáncer de mama", enfatizando al respecto que "una revisión ginecológica también puede ayudar a las mujeres y adolescentes a mejorar su salud aunque no le corresponda realizar el cribado o detección primaria de cáncer ginecológico."



Al revisar datos y fuentes de cada país, se puede constatar que la recomendación de primera consulta ginecológica se da en distintas edades. "El American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) recomienda una visita para adolescentes entre los 13-15 años como primera toma de contacto y posteriormente iniciar revisiones regulares para el cribado periódico de cáncer del cuello del útero entre los 20-25 años, y a partir de los 40 años iniciar el cribado de cáncer de mama", explica la experta, añadiendo: "El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido recomienda que se comience a los 21 años el cribado de cáncer del cuello del útero y la Finnish Cancer Organization recomienda iniciarlo a los 30 años."



¿Y la edad recomendada en España? La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recomienda comenzar revisiones periódicas con el ginecólogo cuando se inicien las relaciones sexuales. Al respecto, la doctora agrega: "La Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC), recomienda que se realice el cribado del cáncer del cuello del útero en mujeres que han iniciado su actividad sexual y con edad comprendida entre los 25 y 65 años de edad."

Dime tu edad para indicarte cuándo es tu próxima visita al ginecólogo

Independientemente de las recomendaciones que decidas seguir, ya sean españolas, británicas o estadounidenses, se debe de saber la periodicidad con la que se acude al especialista. Mariana Panal sugiere revisiones entre 1 y 5 años dependiendo de la edad, el riesgo personal y familiar de la mujer, esta frecuencia es su mejor recomendación para pacientes menores de 40 años que no tienen dudas ni síntomas acerca de su salud reproductiva y ginecológica.



Se incrementa la frecuencia de visita al especialista para aquellas mayores a 40 años, con una recomendación de 1 a 2 años, dependiendo de sus antecedentes familiares y los resultados de la revisión ginecológica actual. "Todo depende de la edad, del riesgo familiar y personal de la paciente. Es decir, si la paciente no tiene síntomas ni dudas en cuanto a su salud, podrá espaciarse más. Personalmente recomiendo que ante alguna duda o síntoma solicite una revisión independientemente de la edad", aconseja la doctora Panal.

La relevancia de visitar al ginecólogo

La visita al especialista es de vital importancia para evitar posibles enfermedades de gravedad, y en esencia, mantener en buen estado la salud íntima. No obstante, el 24% de las mujeres en España nunca ha acudido al especialista, o solo lo ha hecho al tener algún problema. Esto podría ser el resultado de la incomodidad o el pudor que genera a algunas el hablar de manera general acerca de consultas de ginecología.



Es necesario romper con estos mitos, por lo que la doctora Panal nos orienta: "Mi recomendación es hablar abiertamente con el especialista al inicio de la consulta y comentar qué le produce miedo o aprensión, pedir que le explique que tipo de examen ginecológico requiere y cómo se realiza. Además, que pregunte si hay la posibilidad de diferir el examen ginecológico a una siguiente consulta cuando se sienta más preparada."



Cuando una mujer está informada correctamente, se vuelve una paciente con más confianza durante la consulta. "Cuando la paciente tiene la información de la exploración que se va a realizar y siente la confianza para decir que algo le incomoda, la revisión le parece mucho menos incómoda que lo que esperaba previamente", concluye la experta.