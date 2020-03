La biorretroalimentación es una técnica muy útil que puedes utilizar para aprender a controlar algunas de las funciones corporales ya que recoge la información biológica del cuerpo para más tarde analizarla y mostrar en qué estado se encuentra la musculatura pélvica, ¡no olvides que el suelo pélvico es una de las zonas más importantes del cuerpo de la mujer!

El suelo pélvico es una de las zonas más importantes del cuerpo. De hecho, es la encargada de ejecutar tareas imprescindibles como sujetar los órganos internos, controlar la vejiga y el intestino, a la vez que es clave en la frecuencia e intensidad de los orgasmos femeninos. Los beneficios de practicar ejercicios de Kegel a diario son numerosos para el futuro:

recuperarse tras el parto.

prevenir la incontinencia urinaria y fecal.

mejorar las sensaciones durante las relaciones íntimas.

preparar y fortalecer el suelo pélvico previo a un embarazo saludable.

Pero ¿cómo se realizan estos ejercicios? ¿Los resultados son inmediatos? ¿Cómo los puedo practicar? Estas preguntas son muy comunes entre las mujeres que se enfrentan por primera vez a este tipo de

entrenamiento. Además, muchas mujeres abandonan antes de tiempo la rutina de ejercicios por falta de motivación al no ver resultados rápidos, por no comprender cómo tienen que hacerse de forma correcta o por no conocer bien la musculatura de su suelo. De hecho, una gran parte de la población femenina española desconoce cuál es realmente la función del suelo pélvico y la importancia que tiene en su biensestar íntimo. Sin embargo, existe una solución para que los ejercicios de Kegel se practiquen de

una manera efectiva y correcta: la biorretroalimentación.

¿En qué consiste la biorretroalimentación?

Se trata de una técnica empleada por los médicos para medir la fuerza del suelo pélvico de los pacientes y enseñarles cómo utilizar la musculatura correcta. De hecho, el Doctor Arnold Kegel, creador de estos ejercicios, fue el primero en usar este método en las consultas con sus pacientes en los años 40 del siglo pasado. Esta tecnología recoge la información biológica del cuerpo y la analiza para, posteriormente, mostrar la información sobre el estado de los músculos, si se está utilizando la musculatura correcta y cómo es la fuerza de las contracciones del suelo.

Así, los estudios demuestran que utilizar un dispositivo basado en la biorretroalimentación es mucho más eficaz para obtener resultados que seguir instrucciones orales o escritas. Existen numerosos dispositivos que registran la fuerza del suelo pélvico y crean rutinas personalizadas. Esta especie de ''entrenador'' innovador e inteligente, selecciona el nivel de ejercicio que mejor se adapta a tus necesidades, además, muchos de ellos ya cuentan con programas guiados de ejercicios por vibración que indican cuándo se deben contraer y relajar los músculos.

¿Qué beneficios podemos conseguir?

Según un estudio en colaboración con el Instituto de Medicina de la Universidad Banner de Phoenix (Arizona), que intentaba demostrar los beneficios de hacer ejercicios de Kegel regularmente con un dispositivo basado en esta técnica, se comprobó que durante las 12 semanas de testación del dispositivo que usaba la biorretroalimentación en mujeres de entre 20 y 69 años que habían experimentado algún síntoma de debilidad del suelo pélvico como incontinencia urinaria, laxitud vaginal (pérdida o disminución de la tensión del canal vaginal) o problemas en las relaciones sexuales, el estado de su suelo pélvico mejoraba notablemente. El objetivo de este ensayo clínico pretendía evaluar los cambios en la fuerza muscular del suelo pélvico utilizando el dispositivo una vez al día durante la duración de la rutina de ejercicios preprogramados (de 3,5 a 5 minutos).

Tras el periodo de análisis, las participantes en este estudio reportaron los siguientes resultados:



El 100% notó un fortalecimiento de la musculatura pélvica (medido con perineómetro médico, instrumento para medir la fuerza de los músculos de la zona).

De media, la fuerza del suelo pélvico de las participantes se duplicó despuésde 12 semanas.

El 90% informó de una mejora en el control de la vejiga, mientras que el porcentaje de aquellas mujeres que habían descrito pérdidas de orina frecuentes disminuyó en un 75% al final de este estudio.

Un 94% mostró una mejora en la fuerza y el tono vaginal.

El 92% describió una mejora en las sensaciones durante las relaciones sexuales.

El 83% aseguró que el dispositivo había mejorado su calidad de vida.



Haber puesto la tecnología de la biorretroalimentación al alcance de la mano de las mujeres ha significado un gran cambio para realizar ejercicios de Kegel fuera de la consulta del médico. Los expertos confirman que, cuanto antes se empiece a entrenar el suelo pélvico, antes se notarán sus beneficios. Aunque no se aprecie ninguna molestia y se piense que es pronto para ejercitarlo, es recomendable desde edades tempranas, empecemos a tener conciencia de nuestro suelo pélvico para mejorar nuestra salud futura.

