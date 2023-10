Día de la visibilidad intersexual: Desmitificando la realidad de la intersexualidad

Este 26 de octubre se celebra el Día de la Visibilidad Intersexual, un momento para arrojar luz sobre una realidad que ha permanecido en la sombra durante mucho tiempo.

La intersexualidad es un término que abarca a las personas que nacen con características sexuales que no se ajustan a las nociones binarias típicas de los cuerpos masculinos o femeninos. En la mayoría de los casos, estas personas son sometidas a cirugías innecesarias cuando son menores de edad.



La intersexualidad es más común de lo que imaginamos. Los expertos calculan que entre un 0,05% y un 1,7% de la población nace con rasgos intersexuales, lo que significa que tienen alguna variación en las formas genitales, la composición de las gónadas, los niveles hormonales o los patrones cromosómicos, que no se ajusta a las definiciones típicas de hombre o mujer.



De acuerdo con la asociación Brújula Intersexual, estas variaciones pueden manifestarse de diversas maneras. Por ejemplo, una persona puede nacer con formas genitales típicamente femeninas pero contar con testículos internos y cromosomas XY, o puede tener genitales que parecen estar en un estado intermedio entre los típicamente masculinos y femeninos. Es importante destacar que la intersexualidad no se trata de una orientación o identidad sexual, sino de una cuestión física. Además, estas variaciones no siempre son visibles al nacer, y algunas personas las descubren en su adolescencia o cuando son adultas.



Sin embargo, la I de intersexual en el colectivo LGTBI es una realidad menos conocida y a menudo estigmatizada. Históricamente, ha estado en la sombra debido al estigma de la etiqueta "hermafrodita". Esto ha llevado a que la intersexualidad se explique erróneamente como una enfermedad o un síndrome, a pesar de ser un estado natural del cuerpo. Esta etiqueta ha marcado la vida de muchas personas intersexuales, que han enfrentado violencia, secretismo y una sensación de no ser válidas ni bonitas debido a las ideas binarias sobre el sexo masculino y femenino.

Iolanda Melero, una psicóloga especializada en trauma y activista intersex, comparte su experiencia de una infancia marcada por desinformación y secretismo. Fue sometida a cirugías a una edad temprana, y solo más tarde descubrió que tenía testículos intra-abdominales no descendidos y era insensible a los andrógenos, lo que había feminizado su cuerpo en lugar de masculinizarlo. Esta falta de información y comunicación con los pacientes ha sido una característica común en muchos casos de personas intersexuales.



Es crucial destacar que en muchos países aún se somete a cirugías innecesarias a menores intersexuales para asignarles un sexo, bajo la premisa de que las modificaciones genéticas pueden derivar en cáncer, aunque esto es una ocurrencia rara. Las intervenciones quirúrgicas deben posponerse hasta que el paciente haya madurado físicamente y pueda participar en la decisión para evitar daños tanto físicos como psicológicos.



El Consejo de Europa ha recomendado poner fin a las intervenciones de cirugía irreversibles y tratamientos médicos en personas intersexuales sin su consentimiento, considerándolo una violación de los derechos humanos. En España, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI prohíbe la modificación genital en personas intersexuales menores de 12 años, permitiendo a los adolescentes entre 12 y 16 años acceder a una modificación genital.

Las experiencias traumáticas y las operaciones a las que se someten las personas intersexuales pueden tener un impacto significativo en su relación con su propio cuerpo y en sus relaciones personales. La falta de información y apoyo puede generar miedo y ansiedad en las relaciones sexuales. Para muchas personas intersexuales, el sexo puede convertirse en un obstáculo debido a diferencias en la anatomía.



No obstante, encontrar una comunidad de personas intersexuales puede ser transformador. Iolanda Melero relata cómo su vida cambió cuando se unió a una asociación de personas intersexuales y descubrió que no estaba sola. A lo largo de los años, ha logrado procesar sus experiencias traumáticas y ha compartido su historia para educar a otros y formar a profesionales interesados en el ámbito de la diversidad.