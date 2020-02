Dolor en los pezones: ¿debo preocuparme?

El dolor en los pezones puede estar provocado por varias causas y aunque suele ser motivo de preocupación para la afectada, la mayoría de ellas no son graves. Repasamos cuáles son y en qué casos deberías acudir al médico.

El dolor en los pezones es una molestia bastante común que padecen las mujeres en algún momento de su vida. Esta molestia puede variar de una persona a otra, de esta forma, puede tratarse desde sensibilidad hasta dolor agudo con picor.



A pesar de que es algo frecuente, es normal que genere cierta preocupación y dudas sobre si puede deberse a algo grave o no. Como trataremos a continuación, en la inmensa mayoría de los casos no lo es, pero aún así es conveniente prestarle atención. Te adelantamos, que en muchos casos no se trata de otra cosa que de las hormonas y sus cambios en diferentes etapas del ciclo. Así que, si te duelen los pezones, ¡tranquila! Lo más probable es que sea eso. No obstante, a continuación, repasamos algunas de las principales causas.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Cambios hormonales

Una de las causas más frecuentes del dolor en el pecho y los pezones son los cambios que se producen a nivel hormonal durante el ciclo menstrual. Lo más habitual es que estas molestias se produzcan unos días antes del periodo menstrual, momento en el que aumentan los niveles de estrógeno y progesterona, lo cual hace que se hinchen las mamas por la acumulación de líquidos. De hecho, puedes notar que el tamaño de los senos aumenta durante esos días. Esto produce una sensación de pesadez en la zona, te suena, ¿verdad? Lo normal es que el dolor de la zona desaparezca con el comienza de la menstruación.

Roce o fricción de los pezones con las prendas de ropa

El roce con el sujetador, la camiseta o el jersey, entre otras prendas superiores ajustadas, suele ser la causa más común del dolor en los pezones. Esta fricción puede causar que la piel de la zona se seque o se agriete, lo cual puede generar irritación, dolor y que los pezones estén más sensibles. Se suele producir con mayor frecuencia durante actividades deportivas tales como el running o el baloncesto, entre otras, sobre todo en casos en los que la duración de estas es elevada. En caso de sentir muchas molestias, puede ser recomendable utilizar un protector en los pezones durante el deporte para evitar el roce. Lo mejor es optar por una cinta quirúrquica para que el material sea respetuoso con la piel, si no, no serviría de nada.

Dermatitis atópica o alergias en la piel

Otra de las posibles causas del dolor en los pezones es que sufras una reacción alérgica o bien dermatitis atópica. Esto puede producir ezcemas, es decir, piel escamosa o, incluso, costras y ampollas en la zona. Cuando se trata de una alergia, puede cursar con piel roja en la zona alrededor de la areola y prurito (picor). En algunos casos puede ser necesario aplicar un tratamiento tópico antiinflamatorio, pero para ello lo mejor es acudir al médico especialista para que evalue tu caso y determine cuál es la medida es la medida adecuada para aliviar el dolor y curar la zona.



Tanto si se trata de una alergia como si es dermatitis atópica o alguno otra afección de la piel, lo cierto es que puede empeorar a partir del uso de determinados productos o tejidos. Si es tu caso, deberías vigilar los siguientes productos: tejidos de la ropa que utilizas, detergente para lavar la ropa, suavizante, gel o jabón, crema corporal, perfumes...

Dolor producido por las relaciones sexuales

El roce o la fricción que se produce en la zona de los pezones durante las relaciones sexuales puede producir dolor o molestias. Lo normal es que sea leve y en poco tiempo, cuando estos dejen de estar irritados. Un truco efectivo que puede ayudar frente a este problema es el uso de cremas o aceites hidratantes en la zona durante la actividad sexual, que pueden prevenir que se vuelva a producir la fricción y así evitar las molestias posteriores.

Infección en los pezones

Una posible causa del dolor intenso en los pezones es la infección. Esta puede producirse por muchas causas, a continuación repasamos dos de las más comunes.

Infección por hongos : la candidiasis puede producirse por la toma de antibióticos o daños en el tejido alrededor de la zona del pezón. En este caso se suelen producir rojeces y escamosidad.

: la candidiasis puede producirse por la toma de antibióticos o daños en el tejido alrededor de la zona del pezón. En este caso se suelen producir rojeces y escamosidad. Mastitis: normalmente en el embarazo, por la obstrucción de un conducto que hace que las bacterias se propaguen. El resultado es dolor, enrojecimiento e hinchazón. Debe tratarse con antibióticos porque es una infección bacteriana.

Otras enfermedades más graves

A pesar de que, en la mayoría de los casos, el dolor de los pezones no se debe a un problema grave, hay casos en los que sí. De esta forma, en algunos casos el dolor en los pezones puede estar causado por un tumor. Por ello, es habitual que las molestias afecten solo a uno de los senos.



Existe un tipo de cáncer que se denomina enfermedad de Paget, que afecta al pezón y suele producirse con tumores en el mismo seno. Estos pueden ser algunos de los síntomas:

Piel enrojecida, con costras o áspera en la zona de la aerola y alrededor de esta.

Hormigueo o picor en el pezón.

Secrección del pezón de color amarillento o con sangre.

Pezón invertido o aplanado.



Aunque se trata de una enfermedad rara si, aparte del dolor, padeces alguno o varios de estos síntomas, lo más adecuado es que acudas al médico para que examine la zona y determine qué hacer. Tanto el cáncer de mama como el de Paget se diagnostican mediante la mamografía y la biopsia.



Dolor en los pezones durante el embarazo y la lactancia

Capítulo aparte merece la etapa del embarazo y de la lactancia, pues en ellas los pezones se ven muy involucrados y las molestias pueden ser mayores. Durante el embarazo, también por los cambios hormonales que se producen, el pecho suele hincharse y producir molestias. En el caso de los pezones, pueden aparecer pequeñas protuberancias en la areola y en la piel de alrededor.



En este momento, utilizar sujetadores adecuados con buena sujección puede ser fundamental, ya que esto ayudará a reducir la fricción del pecho y del pezón, aliviando así el dolor. En algunos casos, incluso, puede ser conveniente utilizarlo por las noches. Otra opción es aplicar frío en la zona si sientes que los pezones están inflamados, pero siempre con cuidado para que no se irrite la piel.



Respecto a la lactancia materna, es evidente que la zona del pezón está totalmente implicada en la misma, por lo que se pueden producir molestias por diferentes causas. Desde por la forma en la que se agarra el bebé hasta por el uso de extractor de leche. En el primer caso, es importante que el bebé agarre bien el pecho con la boca, proque si no lo hace, el pezón quedará entre la encía y el paladar superior, que al ser duro, puede producir dolor. Asimismo, cuando empiezan a crecerle los dientes, la forma de mamar puede cambiar e, incluso, puede llegar a morder el pezón. Lo ideal para evitarlo es que procures que el bebé más la boca para coger más pecho y que no roce el pezón con los dientes. De esta forma, amamantar puede ser menos doloroso.



En cuanto al uso de extractores, si este no se ajusta bien al pecho o se produce una succión muy fuerte, es posible que sea doloroso. Para evitarlo, es importante que elijas un buen extractor y protectores para pezones que se ajusten bien para que esto no se note tanto.



Como mencionamos en el apartado de infecciones, otra posible causa del dolor del pecho y los pezones durante la lactancia es la mastitis, que es la inflamación del tejido mamario que puede cursar con infección. Aunque es poco común, también puede producirse en otras etapas que no sean ni el embarazo ni la lactancia. En estos casos el dolor es mayor y puede estar acompañado de sensibilidad, sensación de calor, ardor, enrojecimiento, grietas, malestar general y fiebre.

¿Cuándo deberías acudir al médico?

Como has visto, las causas más frecuentes no son graves, por lo que es habitual que el dolor desaparezca en poco tiempo. Sin embargo, si el dolor en los pezones es muy elevado y se alarga en el tiempo, sí que sería conveniente consultar al médico para que pueda evaluar la zona, establecer un diagnóstico y aplicar el tratamiento que sea necesario en cada caso. De esta forma, evitarás que el problema vaya a más.



Además, aunque el dolor en los pezones sea ocasional, puedes consultarlo con tu médico en la próxima revisión para resolver todas tus dudas. Es posible que este también te pueda ayudar con algún consejo para aliviar el dolor o la sensibilidad cada vez que te ocurra, ya sea por la menstruación o por otras causas.

