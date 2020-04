Calambres y dolor en el estómago: los mejores remedios para aliviarlos

Una mala digestión, el estrés y la regla son solo algunas de las causas que nos pueden desencadenar el dolor y las molestias en el estómago. Pero, sea cual sea el origen, los calambres y el malestar pueden arruinarnos el día. ¿Sabes cómo aliviarlos? Te contamos cuáles son los mejores remedios para combatir las molestias estomacales.

Son muchos y muy variados los motivos por los que podemos experimentar dolor en el vientre y en el abdomen: las digestiones pesadas, la intolerancia o alergia hacia algún alimento, los calambres de la regla, el estreñimiento, la ansiedad y el estrés, la gastritis, una intoxicación alimentaria... En muchos casos puede tratarse de molestias inofensivas que no ocultan enfermedades graves tras de sí, pero en todos los casos se trata de dolores muy molestos con los que puede ser difícil convivir.



Para aliviarlos, en fundamental que conozcamos el origen del dolor o, al menos, que sepamos localizarlo. Así, por ejemplo, una bolsa de agua caliente puede ser un remedio muy eficaz para calmar los calambres provocados por la ovulación o los pinchazos provocados por el estrés. Mientras que, para tratar dolores provocados por un problema gastrointestinal, se precisan otros métodos, como las infusiones de hiervas o, en los casos más graves, un tratamiento prescrito por un médico.



Así que, si sufres molestias estomacales o abdominales con frecuencia, sigue leyendo. Te traemos una lista de remedios a los que puedes recurrir en función del dolor que sientas.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Molestias provocadas por la digestión: ¿cómo aliviarlas?

La mala digestión es una de las causas más comunes de las molestias estomacales. Después de comer demasiado o tomar alimentos que no consumimos habitualmente, nuestra función intestinal puede resentirse y, en consecuencia, es posible que sintamos calambres, dolores intensos en la boca del estómago o, simplemente, pesadez y fatiga. Es importante que, si los síntomas se agraven, lo consultes con tu médico para que él o ella puedan identificar la causa y determinen si se debe a una alergia o intolerancia hacia algún alimento.



Una de las más comunes es, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que provoca que, al no ser digerida adecuadamente por nuestro sistema digestivo, experimentemos calambres y gases. Por eso, si padeces estas molestias con frecuencia, trata de prestar atención a los síntomas y cuándo los experimentas. Echa un vistazo a tu dieta y trata de identificar cuál es el alimento que te provoca los dolores.



Cuando se trata de molestias provocadas por una digestión pesada, te aconsejamos que recurras a bebidas calmantes y calientes. Un té verde, o un té de hinojo y anís son muy buenas opciones, ya que tienen propiedades calmantes. Después de este tipo de comidas, es preferible que evites tomar café, ya que puede empeorar los síntomas. Además, también puedes recurrir a dar un pequeño paseo después de las comidas. Puede ser de gran utilidad para facilitar la digestión.

El mejor alivio contra las molestias estomacales

El jengibre es uno de los mejores remedios para aliviar las afecciones estomacales. Este tubérculo tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, por lo que es muy eficaz para calmar las molestias provocadas por las digestiones pesadas. Además, te ayudará a frenar y prevenir las náuseas y los vómitos. Puedes tomarlo en forma de té. Solo deberás dejar hervir unas cuantas rodajas de la raíz en agua durante un par de minutos. Procura tomarlo cuando no esté demasiado caliente y, si quieres, puedes añadir un poco de zumo de limón.



Si crees que el dolor de estómago puede estar relacionado con alguna enfermedad gastrointestinal, como el intestino irritable o la inflamación de las mucosas del estómago, es preferible que evites este remedio. Consulta con tu médico antes de empezar cualquier tratamiento.

¿Regla sin dolor? Sí, es posible

Los calambres provocados por la ovulación son muy comunes, especialmente en chicas jóvenes. Aunque en algunos casos pueden alargarse en el tiempo, lo más frecuente es que duren en torno a un par de días. Esta afección recibe el nombre de dismenorrea primaria, aquella cuya única causa es el periodo. Estos calambres son provocados por los altos niveles de prostaglandinas, una sustancia química provocada por el propio útero que provoca que sus músculos se contraigan y se relajen. Es esto, precisamente, lo que causa el dolor.



Para aliviar estas molestias, uno de los remedios más eficaces es, como hemos dicho antes, colocar en el vientre una bolsa de agua caliente. Pero, además, es aconsejable practicar ejercicio, aunque sea de bajo impacto, o darse un baño con agua caliente. Si las molestias no son demasiado intensas, puedes darles una oportunidad a los ejercicios respiratorios, la meditación o los estiramientos.

Ansiedad y estrés, ¿cómo afectan a nuestra salud estomacal?

El estrés y la ansiedad pueden manifestarse de muchas formas, y el dolor de estómago es una de ellas. Con facilidad, los nervios pueden pasar a nuestro abdomen y provocarnos molestias, falta de apetito o compulsividad a la hora de comer, malas digestiones, náuseas y ganas de vomitar, acidez y ardor de estómago o estreñimiento. Para saber si estas disfunciones son originadas por el estrés, es importante que prestes atención al cuadro de síntomas que experimentas. Y es que, en numerosas ocasiones, estos signos vienen acompañados de insomnio y dificultad para conciliar el sueño, caída excesiva del cabello o pesadillas, por ejemplo.



Cuando nuestra salud estomacal se ve afectada por el estrés y la ansiedad, lo mejor es que trates el problema con ejercicios de respiración y relajación. La meditación o el yoga pueden ayudarte a localizar las molestias, concentrarte en ellas y trabajarlas desde ahí. Así que, siéntate en un lugar donde estés cómoda, inspira por la nariz, aguanta el aire durante unos segundos y, después, expúlsalo por la boca. Trata de concentrarte en el dolor durante todo el proceso. Controlar la respiración te ayudará a tomar el control de tus emociones y, en última instancia, de las molestias.

¿Cómo prevenir las molestias estomacales cuando son frecuentes?

Para evitar problemas digestivos, en primer lugar, debes tratar de identificar si hay algún alimento de tu dieta que no te siente bien. Para facilitar la tarea, puedes empezar un diario de dieta. Apunta en el lo que comes en cada comida y anota después si te has sentido pesada o molesta. Cuando lleves varias semanas, echa un vistazo para ver qué alimentos o qué tipo de comida te provoca malestar. Si experimentas estas molestias con regularidad y se prolongan durante un largo periodo de tiempo, consúltalo con tu médico.



Por otro lado, si tienes el estómago delicado, es aconsejable que prestes especial atención a tu alimentación. Te sugerimos que lleves una dieta ligera donde predominen los platos caseros y los alimentos naturales. Evita el picante, la comida demasiado condimentada, los alimentos demasiado grasos o dulces, los productos ultraprocesados y las bebidas carbonatadas. En su lugar, opta por comida fácil de digerir.