El 80% de las personas con migrañas son mujeres, y además suelen ser más intensas y dolorosas.

Hombres y mujeres padecen migrañas, pero en una proporción muy distinta. Aunque no se conocen con exactitud, hablamos de las posibles causas de esta diferente incidencia.

La migraña no se trata únicamente de un dolor de cabeza agudo. Es una dolencia incapacitante que puede conllevar toda una serie de efectos colaterales, como vómitos, náuseas o sensibilidad extrema a la luz o al sonido. No se conocen con exactitud las causas que la provocan, pero sí se ha comprobado que afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres.



Lo peor de todo no es que las mujeres tengan mayor propensión a padecer migrañas, sino que además, cuando lo hacen, sufren dolores de mayor intensidad.¿A qué se debe que esto sea así? Veamos algunas de las hipótesis que se manejan para explicarlo.

Las mujeres, más propensas que los hombres

Aparte de las cifras, el modo en que afectan las migrañas a uno y otro sexo es también diferente. Entre los hombres que sufren de migrañas, los efectos de estas aumenta pasados los 20 años de edad. El rango de edad en el que los dolores de las migrañas se hacen más frecuentes e intensos entre los hombres se centra aproximadamente en los 50, pero en el caso de estos se da un hecho curioso. Pasada dicha etapa, los dolores disminuyen e incluso desaparecen, algo que no sucede con las mujeres.



Entre las mujeres el rango de edad en el que más freceuntemente se dan es entre los 18 y los 49, con la particularidad de que son más frecuentes y más intensas que las migrañas que experimentan los hombres. Tal vez por esa razón las mujeres recurren más a los fármacos. Y otro dato que señala una diferencia entre sexos en relación a las migrañas es que este fenómeno deriva en problemas de salud mental (ansiedad, depresión, etc) más a menudo entre ellas que entre ellos.

Las causas más probables

Las posibles causas que se manejan para explicar la existencia de las migrañas son una combinación de factores de orden genético con otros como estilo de vida o influencias del entorno. Sin embargo parece claro que una de las razones que más influyen en la mayor incidencia de este problema entre mujeres es la irregularidad hormonal.



El estrógeno y la progesterona regulan un gran número de funciones biológicas, y dado que las mujeres, con la menstruación, el embarazo, el postparto y la menopausia experimentan notables desajustes hormonales, es más que probable que la mayor frecuencia de las migrañas entre el sexo femenino esté relacionada con este aspecto. Todavía es un tema en el que se necesita investigar más para llegar a conclusiones definitivas, pero lo que está claro es que en este sentido, ser mujer no supone ninguna ventaja.