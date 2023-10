Este flujo es segregado para mantener el órgano femenino sano y limpio, y algunos tonos podrían ser consecuencia de enfermedades o infecciones.

Existen formas de tener una referencia de nuestra salud por medio del color de las heces y la orina, de igual manera hay pistas al observar el tono del flujo vaginal, el cual es una mezcla de células segregadas en líquido de consistencia viscosa, inodoro y normalmente claro, usado por la vagina para mantenerse sana y limpia durante el día.



La presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), Francisca Molero, explica en la plataforma Twitch: "Normalmente sabemos que nos ha salido un grano en la cara, lo vemos y podemos reaccionar, pero muchas veces existe desconocimiento a nivel genital, también en relación al flujo vaginal". Enfatiza además lo importante que es conocer nuestro cuerpo, observar las señales que nos da, saber que es lo normal y detectar si existe algún problema.

Igualmente, se entiende que la apariencia de la secreción vaginal podría variar no necesariamente por motivos de mala salud, pues depende también de factores como el ciclo menstrual. No obstante, hay que estar atentas al color de este líquido, pues podría dar pistas de que algo no está bien en el organismo. "Si se da un cambio significativo en su color y olor, contiene sangre o causa picazón o malestar, es menos probable que sea de naturaleza fisiológica", indican los expertos.



“Cuando el flujo es blanquecino pero espeso, su consistencia recuerda a la de un yogur y viene acompañado de inflamación o de enrojecimiento de la zona genital, puede ser consecuencia de una infección vaginal por hongos, como la candidiasis vaginal. Sobre todo durante un resfriado, si hemos tomado antibióticos…”, explica Molero.



Si el flujo es más grisáceo, maloliente y poco espeso, similar al olor de pescado podrido, podría tratarse de una vaginosis bacteriana, que es una infección a causa del exceso de bacterias cambiantes del equilibrio normal que la vagina contiene normalmente. “A veces, por cambios en el pH y el ecosistema vaginal, puede haber alteraciones de este tipo”, concluye la sexóloga.