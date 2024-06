Los zapatos para verano que los podólogos no recomiendan y seguramente no lo sabías

A la hora de elegir calzado para el verano es importante que no te fijes tan solo en lo bonito o cómodo que sea, Los podólogos alertan del riesgo de no escoger el adecuado.

Llega el verano y no puedes dejar de mirar modelitos. Ya sean vestidos, tops, o cualquier otra prenda, los catálogos se llenan de colorido y alegría, y cómo no, una vez que te pones a renovar tu vestuario para la estación estival, no puedes olvidarte de tus pies. El calzado en verano tiende a ser cómodo y fresco, pero los podólogos alertan de que en esta época del año hay que prestar más atención a tus pies que en otras, ¿Por qué? Sencillamente porque los forzamos más de la cuenta. Te contamos las advertencias que hacen en relación al calzado que debes (y no debes) usar en verano.

Los podólogos lo tienen claro

Las consultas de estos especialistas registran una afluencia mayor a finales de verano y la razón no es otra que el abuso que se hace de un determinado tipo de calzado. Las chanclas, crocs o sandalias son de uso común, ya que se trata de un calzado cómodo y fresco, pero la realidad es que no proporcionan sujeción alguna al pie. Como consecuencia, el pie debe hacer un mayor esfuerzo para mantener la estabilidad, y esto, que en el corto plazo no tiene graves consecuencias, pasa a tenerlas cuando se repite un día tras otro.



¿Significa esto que no debes usar chanclas, crocs o sandalias? No, más bien de lo que tratan de advertir los podólogos es de que este tipo de calzado no puede ser de uso constante. Para ir a la piscina o a la playa, o para dar un paseo corto, pueden usarse sin problema, pero evidentemente no es lo adecuado para andar todo el día, porque el pie sufre. La alternativa que recomiendan los médicos es un zapato cerrado que ofrezca sujeción.

Los riesgos de un calzado inadecuado

¿Qué clase de problemas son los que se encuentran los podólogos en sus consultas a finales de verano por este motivo? Principalmente, el uso indiscriminado de este calzado se refleja en un aumento de casos de aponeurosis plantar, una dolencia en la que se produce la inflamación de los tejidos musculares que se hallan bajo el arco del pie.



Pero también se dan otros problemas, entre los que podemos mencionar el espolón calcáneo, que no es otra cosa que una calcificación en el talón que aparece cuando la fascia plantar se ve sometida a estiramientos excesivos de forma continuada. El espolón calcáneo produce un intenso dolor en el talón y de no tratarse puede volverse crónico. De ahí que los podólogos hagan tanto hincapié en que prestes más atención a la salud de tus pies que a su estética. Zapato cerrado como norma, chancla o sandalia, como excepción.