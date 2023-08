Mamografías con IA detectan el cáncer de mama un 20% más según un estudio

El desarrollo de la inteligencia artificial y su uso en medicina da nuevas esperanzas en la detección del cáncer de mama.

Un estudio publicado en The Lancet Oncology sa ha llevado a cabo en Suecia. Para el estudio se tomó un grupo de más de 80.000 mujeres entre 40 y 80 años en cuatro lugares del país y se las sometió a una mamografía entre abril de 2021 y julio de 2022.

El estudio

Los investigadores tomaron un grupo en el que había mujeres con alto riesgo de cáncer de mama debido a factores hereditarios o familiares que ya sufrían la enfermedad.



En un grupo control se interpretó la mamografía de manera clásica y por dos radiólogos diferentes. Para el otro grupo se utilizó la inteligencia artificial para leer la mamografía antes de cedérsela al experto. Todos los radiólogos eran expertos en mamografías y estaban perfectamente capacitados para la detección del cáncer.

El grupo en el que el radiólogo tuvo la asistencia de la IA detectó un 20% más que el grupo en el que estaban detectando los dos especialistas. Como resultado del estudio se vio que la tasa de detección en la que participaba la inteligencia artificial era de 6 por cada 1.000 mujeres, mientras que la detección por los radiólogos era de 5 por cada 1.000.



Los investigadores no tuvieron la sensación de que la IA fuera muy sensible. No aumentaron los casos de falsos positivos (detectar células cancerígenas que luego no lo son). Lo que sí fue una gran diferencia fue el tiempo que ahorraron en diagnóstico.



Un radiólogo puede leer unas 50 mamografías por hora, por lo que con la IA se calcula que pueden ahorrar entre 4 y 6 meses en leer 40.000 pruebas. De esta manera, la principal ventaja sería evitar a los doctores un montón de carga de trabajo en la lectura de resultados y por consiguiente las listas de espera.

El cáncer de mama es una lacra entre las mujeres

La incidencia del cáncer de mama aumentó un 0,5% por año, según la American Cancer Society, aunque por suerte no se registró un aumento en el número de muertes. Aún así, el cáncer de mama sigue siendo la segunda causa de muerte entre las mujeres que mueren de cáncer. En España, aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama.

El cáncer de mama es ya el tumor más diagnosticado del mundo, superando por primera vez al cáncer de pulmón, según datos publicados en 2021 por el Centro de Investigaciones sobre el cáncer (IARC, por sus siglas en inglés). La tasa de incidencia se estima en 132 casos por cada 100.000 habitantes. Con estos datos no es de extrañar que cualquier avance en una detección precoz sea una gran noticia.