Método 30-30-30: la nueva rutina fitness que está en boca de todos y quiero incorporar ya en mi día a día

En TikTok está haciendo furor una nueva tendencia que merece la pena incorporar a tu rutina diaria. El método 30-30-30 puede ayudarte a bajar de peso sin esfuerzo.

Ya se sabe que TikTok es la red impulsora de tendencias. Y esto aplica tanto para belleza, como para retos virales o incluso para salud o fitness. No sé muy bien si la última tendencia en este sentido ha llegado para quedarse, pero en cualquier caso, merece la pena probarla y voy a hacerlo. Se trata del método 30-30-30.



El método recibe este nombre porque se basa en ingerir 30 grs de proteína a los 30 minutos de levantarse y a continuación realizar 30 minutos de ejercicio cardiovascular a un grado moderado de intensidad. Nada revolucionario, cierto, pero según dicen, es bastante eficaz.



Cuando quieres bajar unos kilos, lo mejor es emplear sistemas sencillos que no te resulten en un gran esfuerzo, y este método cumple a la perfección con esa premisa. Como además no se trata de ninguna excentricidad, sino que lo que propone está avalado por la ciencia, pienso que va a proporcionarme resultados en un plazo razonablemente corto.

30 gramos de proteína en la mañana

Veamos el motivo de porqué consumir 30 gramos de proteínas de buena mañana. Cuando hablamos de perder peso, en realidad queremos decir perder grasa. La grasa es lo que nos sobra, no la masa muscular. Por eso, y porque la masa muscular es un tejido mucho más activo en la quema de calorías, queremos preservarla, y para ello hace falta tomar las suficientes proteínas.



No es que 30 grs de proteína cumplan con tus requerimientos diarios de proteína, pero tomar de buena mañana esa cantidad, ya te ayuda a cumplir con el objetivo. Para saber cuantos debes tomar al día multiplica tu peso por 1´5 o 2 y ya tendrás los gramos de proteína necesarios para mantener tu masa muscular incluso cuando estás perdiendo peso.



Por supuesto también necesitas estar en déficit calórico, ya que de otro modo no se puede adelgazar. Pero como la proteína es saciante, comer la suficiente cantidad te ayudará a no cometer excesos, y esos 30 grs del desayuno, ayudan.

30 minutos de cardio suave

Para quemar calorías hay que moverse, y este método propone hacer 30 minutos de cardio de baja intensidad. Esto es lo que creo que facilita mucho llevarlo a cabo. Entiendo que si te piden ir al gimnasio 30 minutos, habrá días en los que no te apetezca ni siquiera levantarte de la cama, pero 30 minutos de cardio de baja intensidad es tan fácil como ir andando al trabajo o dar un paseo matutino disfrutando de las primeras horas del día.



Así que, como lo que propone tiene mucho sentido, es fácil de llevar a cabo y mantenerse constante no requiere una gran fuerza de voluntad, voy a integrarlo en mi rutina diaria. Y creo que la clave está en adoptarlo como costumbre sin obsesionarse con mirar la báscula cada día. Dejar que el tiempo y los buenos hábitos hagan su trabajo y poco a poco empezar a notar los resultados.