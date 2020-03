Aunque la mayoría la conocemos porque es un cultivo orientado a la producción cervecera, se trata de una planta que contiene un alto número de propiedades beneficiosas tanto para la salud como para la piel, a las que aporta un gran numero de nutrientes y vitaminas. ¿Quieres conocer cuáles son? ¡Sigue leyendo!

Probablemente, la cebada sea uno de los cereales más cultivados en España debido a la amplia producción de cerveza de nuestro país. Además, es un cereal que también contribuye a la produccion de whisky y otras bebidas alcohólicas. Sin embargo, a pesar de que junto al arroz, el maíz y el trigo forma un grupo de cereales destacados en gran parte del mundo, son pocas las veces que la vemos presente en nuestra cocina; gran error, debido a que es una gran fuente de nutrientes y proteínas que deberíamos incluir en nuestra alimentación diaria para empezar cada día con energía.



Para empezar, conviene saber un poco de historia de este cereal, ya que mas de una fuente histórica apunta que es el cereal más antiguo de los que conocemos hoy en día y se dice que es uno de los cereales más cultivados en todo el mundo. Su origen se sitúa en Israel hace miles de años. Además, este alimento se utilizaba como ofrenda a los dioses en los funerales y otras celebraciones del Antiguo Egipto y suele crecer en aquellos lugares donde no se daban las condiciones óptimas de otros cereales, como el trigo, debido a su gran resistencia.



Tu navegador no puede mostrar este vídeo

En cuanto a su aspecto, podemos decir que sus espigas son largas y flexibles y es una gramínea que tiene cierto sabor dulce. A pesar de que contiene una cantidad de proteínas similar a la del trigo, contiene más lisina, un aminoácido esencial que contribuye a fortalecer los huesos y el tejido muscular. De este modo, un vaso de planta de cebada puede contener 10 veces más calcio que la leche, por lo que puede prevenir enfermedades como la osteoporosis.



Otras de ocasiones en las que se puede consumir esta planta se produce durante los resfriados o las gripes. Esto se debe a que protege y fortalece el sistema inmunitario, ya que posee un alto contenido en vitaminas (en concreto, la vitamina C). Y, si te preocupa tu aspecto físico, aquí te damos otro motivo por el que debes incluir estos cereales en tu dieta debido a que la cebada es una gran fuente de minerales, entre ellos, el selenio. Éste es el que permite lucir una piel más elástica, además de que previene problemas cancerígenos (piel, mama, colon, próstata...) y mejora la salud cardíaca.



Por último, se trata de un superalimento obligatorio en la dieta de mujeres con menopausia, porque contiene isoflavonas y es un gran remedio casero para acabar con los cambios hormonales derivados de esta etapa femenina. Con ello, el alto contenido de fibra soluble permite el equilibrio intestinal y la eliminación del estreñimiento.



Usos de la cebada

Indudablemente, el principal uso de la cebada o, mejor dicho, del grano de este cereal es el de la producción de cerveza mediante la malta de cebada. ¿Qué es la malta exactamente? La cebada que se ha germinado y despues se ha secado y tostado para hacer la cerveza. En realidad, juega un papel muy importante en el proceso de elaboración de la cerveza (que también se puede producir con otro tipo de grano, como el de maíz, arroz, avena o centeno), ya que aporta los azúcares que otros de los ingredientes, la levadura, fermenta. Además, la malta de la cebada es la que da el particular color a la cerveza, así como el aroma de la misma.



En el caso de que no te guste la cerveza, puedes consumir sus nutrientes elaborando bebida de cebada que, aunque es mas insulsa, ofrece al organismo todas las proteínas que necesitas. Para ello, es necesario hervir los granos durante 30 minutos aproximadamente. Después, se cuela el agua, se añade azúcar y se deja enfriar. Como resultado, tendrás a tu alcance una gran fuente de minerales y nutrientes que no querrás que falte en tu dieta habitual o en tu alimentacion diaria. Si el sabor no es de tu agrado, puedes añadirle limón o canela.



Sin embargo, este cereal se puede consumir de muchas maneras diferentes durante todo el año (de hecho, los que lo hacen a lo largo de los años, pueden comprobar cuáles son sus beneficios a largo plazo), bien en comprimidos o bien en polvo. Si decides tomarla de la primera opción, podrás ingerirlas como si se tratara de vitaminas complementarias para afrontar el día con mucha energía.

Por el contrario, si apuestas por la segunda opción, lo mejor es que lo mezcles con zumo natural por las mañanas durante el desayuno. Es importante que comiences a tomarla en dosis muy pequeñas e ir aumentándola progresivamente, ya que al ser una planta desintoxicarte, puede provocar fuertes diarreas y dolores estomacales. Otro de los usos menos conocidos de este superalimento es que es el sustitutivo perfecto para las personas que no pueden tomar cafeína (si es tu caso, otro motivo más por el que añadirlo a tu dieta), porque ofrece las vitaminas que se necesitan para tener energía y estar activo durante todo el día.



Además de bebido, también se puede comer de diferentes maneras, como complemento en ensaladas, en harinas para panes, en pizzas e, incluso, en tartas. También se puede añadir a otros alimentos de consumo diario, diferentes guisos, así como sopas o potajes. Además, le da un toque muy particular a los salteados de verduras y a las empanadas caseras. Es preciso que esté cocinada, esto es, el grano debe de estar tostado.



En términos médicos, la cebada se utiliza frecuentemente para tratar enfermedades respiratorias como el asma, ya que una de las proteínas presentes en esta planta es un alergénico. Por el mismo motivo, se utiliza para prevenir algunos tipos de alergia o bien tratarlos. Además, en el caso de los diabéticos, debido a que contiene fibra soluble que disminuye la absorción de la glucosa, te sacia con menos cantidad de alimentos y permite mantener el peso corporal idóneo. Por último, conviene mencionar que se puede tomar una cápsula o bien incluirlo en alguno de nuestros platos para mejorar la digestión y controlar el colesterol.

Complemento básico para los deportistas

En alguna ocasión te habrás preguntado por qué la mayoría de los deportistas incluyen este cereal en su dieta. Esto se debe a que se trata de un alimento rico en fibra soluble e insoluble, lo cual regula el tránsito intestinal. Además, aporta grandes dosis de energía, debido a que posee hidratos de carbono complejos, así como hierro, fósforo, zinc, magnesio o calcio. Eso permite proteger la salud ósea. Otro de los motivos por los que se fomenta su consumo es porque este rico cereal posee minerales con propiedades antioxidantes, además de que equilibra el colesterol y regula los niveles de azúcar en sangre.



Debido a su alta capacidad para beneficiar al organismo de los deportistas es habitual que éstos echen mano de sus nutrientes antes y después del ejercicio. La cantidad de grasa en esta fuente alimenticia es mínima y su alto contenido en vitaminas retrasa la aparición del cansancio o de la fatiga muscular y, por tanto, la falta de energía.



Te puede interesar...

6 consejos para desayunar de forma saludable sin complicarte la vida

¿Cómo hacer tus propias barritas de cereales en casa?

Meriendas sanas: 10 ideas para matar el hambre de forma saludable