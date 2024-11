"Tengo 95 años y me siento más fuerte que nunca: así mantengo mi forma física"

David Scott, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y excampeón de lucha libre, comparte cómo a sus 95 años sigue activo y lleno de energía. Según él, su rutina de ejercicios es clave para sentirse como un joven de 70.

Cuando era joven, David Scott, quien creció en un barrio complicado de Chicago, encontró en la lucha libre una herramienta para defenderse. "Empecé a entrenar casi obligado por las circunstancias", comenta. Ese impulso inicial lo llevó a unirse al equipo de lucha en la universidad, donde destacó como campeón de peso welter, una categoría para atletas de menos de 77 kilos. "La lucha no solo me hizo más fuerte físicamente, sino que también me ayudó a mantener una mente sana", afirma. Fue esta experiencia la que lo introdujo al mundo del fitness.

La fórmula de David para mantenerse joven a los 95

Actualmente, David entrena varias veces a la semana, una rutina que asegura lo mantiene en un estado físico y mental envidiable. "Mis pulmones y músculos están en excelente forma. Me siento lleno de energía y con la vitalidad de alguien de 70 años", comenta con orgullo. Además, destaca que el ejercicio se ha convertido en una fuente de bienestar que su cuerpo incluso "espera con ganas".

Así es su rutina semanal de ejercicios

David comienza cada entrenamiento con una caminata de 1 kilómetro por su barrio, lo que le ayuda a entrar en calor y elevar su frecuencia cardíaca. Una vez en el gimnasio, se dedica a un programa de fuerza con pesas. "Me enfoco en hacer 20 repeticiones con diferentes pesos para trabajar bien los músculos", explica. También incluye ejercicios en máquinas para fortalecer la espalda, las piernas y los abdominales, dedicando aproximadamente 30 minutos a estas áreas.

Su consejo para otros: “Atrévete y no te arrepentirás”

A menudo, sus compañeros mayores se sorprenden de su impresionante condición física. A ellos, David les recomienda vencer la pereza y los temores. "Empieza, no importa la edad que tengas. Si haces ejercicio regularmente, no solo te sentirás más joven, sino que también disfrutarás más momentos como jugar con tus nietos", concluye.