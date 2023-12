Veritas, el primer supermercado español con tampones y compresas gratis

El acceso a los productos de higiene íntima es un avance que hace más fácil la vida de las mujeres. Afortunadamente cada vez hay más iniciativas en este sentido.

La higiene íntima femenina es un tema sobre el que se han producido grandes avances, y afortunadamente, se siguen produciendo. En algunas comunidades autónomas ya se han tomado medidas para que existan dispensadores en espacios públicos que permitan tener acceso rápido a tampones y compresas a cualquier mujer que pueda encontrarse en una situación de necesidad urgente de estos productos. Y ahora, los supermercados Veritas acaban de anunciar una iniciativa similar.



Desde este jueves 30 de noviembre, esta cadena, que cuenta con un total de 80 centros a lo largo y ancho de la península, tendrá en cada uno de ellos un Menstrual Point, un dispensador que ofrecerá de forma totalmente gratuita compresas y tampones a las mujeres que se vean en esta situación de urgencia.

Una empresa concienciada

No es la primera vez que Veritas pone en marcha iniciativas de este tipo. De hecho la cadena de supermercados ya ofrece estos productos a sus trabajadoras sin coste, pero ahora han querido ir un paso más allá. En las puertas de acceso a sus locales se indica que el supermercado cuenta con un Punto Menstrual, en el que cualquier mujer, sea o no clienta, puede extraer del dispensador que hay a su disposición una compresa o un tampón de forma totalmente gratuita.



Pero no se trata solo de ofrecer el producto. Desde Veritas lo que han querido es ayudar a quienes en un momento determinado se puedan encontrar en esa circunstancia. Además de los dispensadores, Veritas informa en dichos puntos de que se tiene acceso a los baños del establecimiento, de manera que el imprevisto pueda ser resuelto allí mismo. Una predisposición que sin duda es de agradecer porque demuestra un alto nivel de empatía con las mujeres.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Un bien de primera necesidad

Esta manera de actuar no es nueva en la empresa. La consideración de estos productos como bienes de primera necesidad es algo que ya quedó de manifiesto cuando en 2020, Veritas decidió bajar el IVA de los mismos del 10% al 4%, algo que posteriormente fue regulado por ley, pero que Veritas llevó a cabo por iniciativa propia.



De hecho, su jefa de Comunicación y Marketing, Sophie Pgnon, explica que los productos menstruales “ son un bien de primera necesidad, igual que el papel higiénico “ y entiende que con este tipo de iniciativas “damos un paso hacia la igualdad de género”