La manicura francesa ha evolucionado y se vuelve a llevar, pero de formas que jamás imaginaste. ¡Alucina con estos diseños!

La manicura semipermanente es tendencia y cada vez más mujeres se la hacen.



Si te encanta tener las uñas siempre perfectas y probar diseños nuevos, la manicura francesa es un clásico pero que se ha renovado recientemente.



Ahora hay diseños de semipermanentes que nos recuerdan a la francesa de toda la vida (uña en porcelana con la punta recta blanca), pero con diseños más uniformes, colores diferentes e incluso adornos.



¡Descubre las nuevas francesas para uñas!

Manicura francesa con doble verde

El verde es un color muy alegre y muy popular en las manicuras de primavera-verano. Si buscas un diseño alegre y elegante, puedes probar con esta manicura francesa 2.0, que apuesta por doble línea (más gruesa y más fina) para crear un contraste. El resultado es una uña bonita y sofisticada. Además, la puedes copiar y cambiar por los dos colores que tú quieras.

Manicura francesa arriba y abajo

Si la clásica francesa de la raya en la punta no te convence, siempre puedes probar con una doble raya, arriba y abajo de la uña. Este diseño es una súper tendencia este año y no pararás de verlo en las manicuras de este 2024. Además, es muy juvenil y te permite variar un poco en los diseños, para que puedas ir cambiando entre manicuras.

Manicura francesa mix

Si quieres darle un toque diferente a tu manicura francesa, te vas a enamorar de este diseño de uñas. Es una francesa clásica en otro tono pero combinada con una francesa XXL, para que personalices una uña dándole un toque más original y diferente. Es ideal para lucir unas manos elegantes y llamativas, todos te preguntarán por esa uña.

Manicura francesa con brillos

En los salones, los brillos en las uñas son tendencia. Si quieres apostar por un diseño de uñas muy fino y elegante para el día o para la noche, puedes elegir una manicura francesa con brillos para un resultado impecable. Ideal si prefieres que sea sencilla, sin dibujos, pero con un toque más premium. Es una macicura perfecta para brillar en eventos.

Manicura francesa clásica en otro tono

Ahora que se acerca el verano, puedes aprovechar para elegir tonalidades más veraniegas para tus uñas. Por ejemplo, tonos como corales, fucsias o rojos. Estos colores quedarán genial en la punta de tus uñas, para que puedas lucir una manicura francesa clásica pero con un toque más moderno, original y de tendenciia. Pruébala y verás cómo te enamora.

Manicura francesa con dibujos

Las uñas totalmente dibujadas son tendencia. Aunque tienen sus fans y sus detractoras, puedes personalizar cada uña con una francesa de un color diferente y aparte poner el dibujo que tú quieras, ya sea algo más discreto o más llamativo. El resultado es una manicura moderna y juvenil. Ideal si no quieres pasar desapercibida.

Manicura francesa con degradado

La manicura con degradado es tendencia. Es una técnica que también puedes disfrutar con la manicura francesa, porque te permite hacerla invertida e incluso fusionar los dos tonos elegidos, dando lugar a unas uñas muy elegantes y bonitas. Es posiblemente una de las técnicas más bonitas si buscas una manicura estilosa, fina y trabajada. Es perfecta.

Manicura francesa triangular XXL

La clásica línea de la francesa ha evolucionado de muchas maneras, como esta que te mostramos. Es una gran franja, perfecta para uñas largas. Además, le aporta un toque juvenil a la uña y puedes elegir el mismo color o incluso tonos diferentes. Se ve genial en las uñas de verano. También las puedes llevar en unas uñas un poco más cortas, adaptando el largo de la forma triangular.

Manicura francesa con punta bicolor

La manicura francesa rectangular también es apta para uñas cortas. Este diseño es un must have que no dejarás de ver este verano en las playas y en las piscinas. Puedes elegir un mix de dos rosas diferentes, por ejemplo, para un resultado muy alegre y favorecedor. Otra manera distinta de lucir la manicura francesa de siempre pero ahora coon más estilo.

Manicura francesa con forma de corazón

Las manicuras francesas con forma tambiñen son tendencia. En San Valentín, esta francesa con forma de corazón fue uno de los diseños más pedidos a las manicuristas. Pero además puedes lucirla en cualquier momento del año. Es súper romántica y original.

¿Cuál de todos estos diseños te ha robado el corazón?