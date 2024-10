¡Cuidado! Este mal hábito con tu botella de agua favorece la aparición de bacterias

Las botellas que utilizas para llevar agua u otros líquidos cuando sales a hacer deporte o practicar alguna actividad al aire libre pueden estar contaminadas con bacterias sin que seas consciente de ello. Te explicamos cómo evitarlo.

Mantener un grado adecuado de hidratación es necesario cuando se llevan a cabo actividades al aire libre o cuando practicamos deporte. De ahí que, en el curso de estas actividades, sea muy común el uso de botellas de plástico u otros materiales para transportar agua. El problema, del que mucha gente no es consciente, es que estas botellas son reutilizables, y por tanto, si no se observa una correcta limpieza, pueden acumular bacterias que terminan en el organismo. Por fortuna, esto puede prevenirse de una manera muy sencilla.

Las bacterias están donde menos imaginas

No se trata de crear alarma acerca de las botellas de plástico para transportar líquidos. Pero sí de tomar conciencia de que se trata de un utensilio con el que no tenemos un especial cuidado. Ni a la hora de considerar donde las colocas ni a la hora de su limpieza. A fin de cuentas, en muchos casos únicamente transportamos agua en ellas y eso nos puede llevar a creer que son seguras. Pero lo que hay que tener en consideración es que, precisamente,las bacterias se multiplican especialmente en entornos húmedos.



Por lo tanto, si no pones atención en lo que se refiere a su limpieza tanto exterior como interior, estarás favoreciendo la posibilidad de que en algún momento pueda generarse un foco de bacterias. Y con el uso posterior, esas bacterias se trasladan desde la botella a tu cuerpo, con el consiguiente peligro para tu salud.

Ahora que ya eres consciente de los riesgos que implica un uso descuidado de las botellas para líquido veamos algunas sencillas fórmulas para evitar que éstas se puedan ver contaminadas por bacterias.

Así puedes evitar el riesgo de contaminación

La acumulación de bacterias puede producirse tanto por contacto con superficies como por la humedad en el interior, que favorece su desarrollo. De ahí que sea tan importante lavar tanto el exterior como el interior de las botellas y secarlas adecuadamente.



Puesto que es difícil saber cuando una superficie contiene microbios, acostúmbrate a mantener siempre una limpieza regular de estas botellas. Un chorro de agua por fuera y por dentro, con un poquito de jabón, será suficiente. Y no olvides colocarlas después boca abajo con la tapa abierta, de manera que escurran por completo.



Además, mantener las botellas vacías en el congelador dificulta que los microorganismos sobrevivan, ya que además de humedad, las bacterias necesitan de una temperatura adecuada para multiplicarse. Por tanto, si después de lavar las botellas y dejarlas escurrir, las guardas en el congelador, estarás minimizando la posibilidad de contaminación. Todavía mejor si además las introduces en bolsas, ya que así te aseguras de que no entren en contacto con otros alimentos.