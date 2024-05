Agua de chía: Aliada para tu salud y bienestar (¡Prepara tu bebida en minutos!)

¿Buscas mantenerte delgada y saludable? Entonces debes huir de los refrescos azucarados y el alcohol y explorar otras posibilidades. Hoy te presentamos una de ellas: agua de chía

Si eres de las que se preocupa por llevar un estilo de vida saludable, esto te va a interesar. Aunque el agua es la mejor bebida que puedes tomar para cubrir tus necesidades de hidratación, hay otras opciones que pueden aportarte un plus. Y hoy te vamos a hablar de una de ellas: el agua de chía.



Y no solo porque igualmente te quitará la sed, sino porque incluirla en tu dieta te permitirá añadir nutrientes esenciales, a la vez que activas tu metabolismo y te proporciona una sensación de saciedad que te resultará especialmente útil si estás buscando quitarte unos kilitos. Veamos qué beneficios concretos te aporta la chía y cómo puedes preparar esta bebida.



¿Qué beneficios te aporta la chía?

Las semillas de chía son un tipo de semillas comestibles que cada vez encontramos con más frecuencia en las dietas saludables porque aportan una buena cantidad de proteínas vegetales y de ácidos grasos omega 3. A estos dos excelentes macronutrientes hay que añadir un amplio surtido de vitaminas del grupo B y minerales como el calcio, el fósforo, el hierro o el magnesio. Esta composición nutricional tiene un favorable impacto en la salud en general, pero muy particularmente es beneficiosa para la salud cardiovascular y cerebral.



Desde que la chía comenzó a popularizarse hemos visto como cada vez más se ha ido incorporando a la cocina, ya que es muy versátil. Las semillas de chía pueden emplearse para proporcionar una textura distinta al pan, las galletas o las barritas energéticas, también se esparcen sobre endsladas o yogures para darles un toque diferente, y son bastante utilizadas para enriquecer nutricionalmente distintos tipos de bebidas, desde batidos a leche o agua. Y esta última es la receta que vamos a proporcionarte a continuación.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Así se prepara el agua de chía

La elaboración del agua de chía no tiene mayor secreto, es tan simple que cualquiera puede prepararla, ya que tan solo requiere unos pocos ingredientes y ningún proceso especial. Semillas de chía, agua, jugo de limón y edulcorante es todo lo que necesitas.



Comienza introduciendo las semillas de chía en aguay mantenlas una hora en remojo. Mientras esperas toma otro recipiente, añades agua y la mezclas con el zumo de limón y el edulcorante. Cuando haya pasado el tiempo necesario, tan solo agrega la chía al agua con limón y mézclala bien. Para que te beneficios de su valor nutricional es importante que no cueles el agua en la que has mantenido en remojo las semillas de chía.



Luego solo te queda dejarla reposar 10 minutos y ya estará lista para tomar. La temperatura del agua va al gusto, normalmente en verano será más agradable tomarla fresquita, pero eso ya queda a tu elección. Si estás llevando una dieta y se te hace largo el tiempo entre comidas, el agua de chía puede servirte como tentempié saludable y matar el hambre. ¿Te animas?