La Dieta Mediterránea y su impacto en el hígado graso no alcohólico: descubrimientos importantes

Una reciente investigación acerca de la enfermedad del hígado graso no alcohólico demuestra una vez más que la dieta mediterránea es una gran herramienta de salud.

Aunque existen ya pocas dudas sobre los múltiples beneficios que la dieta mediterranea supone para la salud, las investigaciones en curso siguen demostrando que se trata de un tipo de dieta especialmente útil para prevenir todo tipo de enfermedades. En concreto los últimos descubrimientos en torno a ella que han salido a la luz la relacionan con una mejora en la salud del hígado, ayudando a prevenir una enfermedad como el hígado graso no alcohólico.



Un equipo de investigadores malagueños acaban de publicar un estudio que relaciona tres variables, la dieta mediterránea, la microbiota intestinal y el hígado graso no alcohólico. A continuación te contamos más sobre esta investigación y sus resultados.

Los riesgos del hígado graso no alcohólico

El estilo de vida es probablemente el factor más influyente en la aparición de enfermedades. Los incorrectos hábitos de alimentación y el sedentarismo dan origen a un buen número de ellas, entre las que se encuentra el hígado graso no alcohólico. Esta enfermedad supone una acumulación de grasa alrededor de este órgano que puede tener graves consecuencias para la salud si no se trata, evolucionando a dolencias como la esteatósis (inflamación del hígado) o la fibrósis hepática.



Además, el hígado graso no alcohólico no presenta síntomas en su fase inicial. Esto supone que cuando aparecen marcadores que lo indican, puede ser ya muy tarde y encontrarse la enfermedad muy avanzada. La detección temprana, por tanto, podría suponer una gran mejora en su tratamiento, y ahí es donde entra la microbiota y los resultados de esta investigación.

La dieta mediterránea y su efecto sobre la microbiota

Sobre un total de 297 participantes en el estudio se estudiaron los biomarcadores relacionados con el hígado graso no alcohólico durante un año, en el que éstos tuvieron como dieta principal la dieta mediterránea. En aquellos sujetos que presentaron una mayor mejoría en el hígado graso no alcohólico se detectaron cambios significativos en la microbiota intestinal, lo que implica que a partir de ésta y los cambios que experimenta se puede deducir con mayor precisión la existencia de esta enfermedad.



En general se observó que aquellos participantes que tenían un menor daño hepático presentaban una mayor cantidad de bacterias beneficiosas en su microbiota que los que estaban afectados en mayor medida por la enfermedad.



Gracias a este descubrimiento ahora disponemos de un indicador que puede ayudar a detectar con mayor precisión la existencia de un problema de hígado graso no alcohólico en sus fases más tempranas.

