Los secretos nutritivos de los fresones: ¡Descubre 7 beneficios sorprendentes!

Hay alimentos que son sorprendentemente saludables y de los que quizás no eres consciente. Si te gustan las fresas estás de enhorabuena y te contamos porqué.

Los fresones no solo son una fruta deliciosa, también son un alimento más completo de lo que imaginas, que además puedes consumir de muchas formas, desde añadiéndolos a una macedonia hasta en batidos. ¿Que lo tuyo es rociarlas de arriba a bajo con el bote de nata? Pues lo único que podemos hacer para ayudarte a no tener mala conciencia es contarte todos los beneficios que puedes obtener tomando fresas. No sabemos si te ayudará pero al menos tienes algún consuelo.

Contienen antioxidantes

Como debes saber, los radicales libres son los causantes del daño celular, y la mejor forma de combatirlos es a través de alimentos que contengan una buena cantidad de antioxidantes. Afortunadamente las fresas son uno de esos alimentos, por lo que comer fresas regularmente te ayudará a disminuir los riesgos de padecer enfermedades del corazón a algunos tipos de cáncer.

Fuente de vitamina C

No creas que las naranjas o los limones son las únicas frutas ricas en vitamina C. Hay otras como los tomates o las fresas que también tienen cantidades considerables de esta vitamina básica para el sistema inmune. Añade fresas a tus postres y estarás incrementando tu consumo de esta vitamina tan necesaria.

Ayudan a regular el azúcar en la sangre

El exceso de azúcar en la dieta puede conducir a padecer diabetes tipo 2, y normalmente lo que se recomienda para neutralizar este exceso es consumir fibra soluble. Algo en lo que las fresas son ricas, por lo que pueden ayudarte a mantener el azúcar en sangre bajo control.

Disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular

La presencia de colesterol “malo”, que es como se conoce al colesterol LDL, es uno de los desencadenantes de problemas cardiovasculares, los cuales constituyen la mayor causa de mortalidad a nivel mundial. Los antioxidantes que contienen las fresas ayudan a mantener los niveles de LDL dentro del rango normal, por lo que tus posibilidades de sufrir este tipo de problemas de salud son menores.

Prevención contra el cáncer

Uno de los fitoquímicos que contienen las fresas es la antocianina, la cual tiene un efecto positivo sobre el organismo por medio de la neutralización de los radicales libres y la reducción de la inflamación. Esto no quiere decir que comer fresas vaya a garantizarte estar a salvo de esta enfermedad, pero sí que es un alimento que puede ayudar a su prevención.

Contienen ácido fólico

¿Y porqué es esto importante? Pues porque el ácido fólico juega un papel fundamental en el estado de ánimo. De ahí que las personas con tendencia a la depresión se beneficiarán especialmente de tener un aporte continuado de este ácido. ¿Y qué mejor forma de conseguirlo que con un buen tazón con fresas?

Reducido contenido calórico

El total de calorías que te aporta un tazon de fresas apenas llega a 50, prácticamente lo mismo que un yogur desnatado. Así que si estás tratando de mantener la línea, las fresas son un buen aliado. Claro que si finalmente has decidido que vas a comerlas con un buen chorro de nata montada...esta ventaja desaparece.