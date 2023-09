El llevar al extremo algunas dietas podría resultar contraproducente si no son administradas durante el tiempo adecuado, sobre todo aquellas diseñadas para perder peso.

La alimentación saludable nos protege de enfermedades no transmitibles como diabetes, cardiopatías, cáncer y accidentes cardiovasculares, así como de la malnutrición en todas sus formas. De igual forma, el riesgo de múltiples enfermedades aumenta a medida que abusamos de azúcares libres, grasas y sales, reduciendo la esperanza de vida. Existen también dietas bajas en grasas y carbohidratos populares en los últimos tiempos por mejorar los niveles de glucosa en la sangre y promover la perdida de peso, sin embargo, no llevarlas correctamente podría afectar negativamente a la persona que las practica, puesto que sus efectos a largo plazo no son tan claros.



La Universidad de Nagoya en Japón ha demostrado en un reciente estudio que estas prácticas alimenticias favorecen a la mortalidad si los carbohidratos y grasas son consumidos en exceso por las mujeres y en poca cantidad por los hombres. Estos hallazgos fueron publicados en The Journal of Nutrition, detallando que la ingesta baja de carbohidratos en los hombres y la ingesta alta de los mismos en las mujeres reduce la esperanza de vida por todas las causas y se relaciona además con el cáncer. Por el contrario, las mujeres con una mayor ingesta de grasas podría reducir el riesgo de mortalidad por todas las causas.

¿Influye la calidad de los alimentos ingeridos?

El estudio evaluó la calidad de ingesta de carbohidratos, es decir, la comparación de carbohidratos refinados con los mínimamente procesados, encontrando que los hombres que consumen menos del 40% de su energía total procedente de carbohidratos experimentan mayores riesgos de mortalidad y además se relaciona con el cáncer, independientemente de la calidad del producto consumido. En cuanto a las mujeres, aquellas que obtienen más del 65% de su energía por medio de esta fuente alimenticia, tienen un riesgo mayor de mortalidad por todas las causas, observando que no hay alguna diferencia entre la ingesta de carbohidratos refinados o mínimamente procesados.



De igual forma, se hicieron comparaciones de la ingesta de grasas saturadas con las insaturadas, encontrando que los hombres que consumen más del 35% de su energía total proveniente de las grasas presentan un mayor riesgo de mortalidad y relación con el cáncer, y que la ingesta baja en grasas insaturadas igualmente reduce la esperanza de vida.



En conclusión, este estudio demuestra que las dietas bajas en grasas y carbohidratos podrían no ser la mejor estrategia de alimentación saludable, puesto que los riesgos a largo plazo potencialmente superan a los beneficios a corto plazo.