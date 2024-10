Sopa para cenar todos los días: ¿un hábito saludable o un error? Esto es lo que dicen los expertos

Uno de los hábitos que creemos por saludables consiste en cenar sopa o ensalada todos los días. Pero, ¿realmente cenar sopa todas las noches es una buena idea? Los expertos tienen la respuesta. Si sueles cenar sopa, ¡esto te interesa!

Son muchas las personas que optan por cenar sopa todos los días. Sin embargo, los expertos tienen la respuesta sobre si este hábito es bueno o no tanto como nos crreemos.



¡Sal ahora mismo de dudas!

¿Es bueno o malo cenar sopa todos los días? Tenemos la respuesta

Un estudio publicado en PLOS ONE asegura que las personas que consumen sopa de forma regular, suelen tener un IMC más bajo y menos probabilidad de sufrir obesidad respecto a quienes no toman sopa. Esto ocurre en parte -como se afirma en otro estudio publicado en British Journal of Nutrition- porque la sopa aumenta la sensación de saciedad.



Lo que sucede al cenar sopa, es que nos llenamos antes, porque nos sacia. Esto nos ayuda a evitar consumir otros alimentos peores y más calóricos, que nos engordan. Por tanto, la sopa es una excelente cena para bajar de peso o para mantenernos en un peso saludable y cuidar del organismo.



Pero, si se toma sopa a diario, ¿puede llegar a ser malo? Depende de si abusamos de ciertos ingredientes.

Cuidado con abusar de estos 3 ingredientes cuando preparares sopa

Aunque la sopa es prácticamente una cena ideal, no todas las sopas son iguales. ¡Hay sopas y sopas!



Lo ideal es optar por sopas saludables, vigilando estos tres ingredientes:

Nata.

Aceite/mantequilla.

Sal.

Lo ideal es que evites abusar de estos ingredientes. No utilices nata fresca o líquida y trata de echar la mínima cantidad de aceite o de mantequilla posible. Tampoco te pases con la sal.



Si quieres probar recetas de sopas nuevas, ricas y saludables, echa un vistazo a estas recetas de sopas y purés que están para chuparse los dedos.

Sopa saludable y ligera para cenar todos los días

Para cenar a diario te proponemos una sopa ligera de pollo con fideos y verduras.



Ingredientes para 2 personas

1 carcasa de pollo.

250 gramos de pechuga de pollo.

50 gramos de fideos.

1/2 cebolla.

2 zanahorias.

1 patata.

1 litro de agua.

Sal, aceite, pimienta y 1 hoja de laurel.

Pasos a seguir

En una olla, añade la carcasa y el pollo.

Añade agua hasta que se cubran de forma generosa. Luego, el laurel, una pizca de sal y pimienta al gusto.

Añade al caldo la cebolla y zanahoria bien troceada. Agrega también las patatas cortadas en cubos muy pequeños.

Lleva todo a ebullición a fuego medio-alto. Luego, reduce a fuego bajo. Cocina durante unos 60 minutos.

Pasado ese tiempo, retira el laurel y las carcasas de pollo.

Agrega los fideos y cocinad urante 3 minutos.

¡Sirve caliente y a disfrutar!

Al final la clave está en encontrar un equilbrio, porque aunque cenar sopa es genial no todas las sopas son iguales. ¡Vigila estos ingredientes!