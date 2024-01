Veganuary: el reto que te ayudará a ser más sana, feliz y sostenible

Descubre qué es Veganuary, el reto al que miles de personas se han apuntado ya y que puede cambiar tus hábitos de vida de forma radical.

El veganismo es una forma de vida que llama la atención de aquellas personas con un fuerte sentimiento hacia los animales. No obstante, es más complicado de llevar a la práctica de lo que parece, ya que el ser humano está acostumbrado a comer carne desde muy temprana edad, y renunciar a ésta no nos resulta fácil en absoluto, por muy nobles intenciones que tengamos hacia el mundo animal.



Pero si esta idea te ha rondado la cabeza alguna vez, ahora tienes una ocasión de saber si serías o no capaz de adoptar este estilo de vida, gracias al reto Veganuary. Digamos que es una forma de acercarte al estilo vegano sin comprometerte totalmente, sino más bien como un test que te permite saber si podrías llevar a cabo esta transición con ciertas garantías de éxito. Sepamos un poco más acerca de Veganuary.

Veganuary: qué es

Veganuary es un juego de palabra construído en torno a otras dos “Vegan” (vegano) y “January”(Enero). Y como es sencillo suponer a partir de esta información, consiste en adentrarse en el reto de comer únicamente alimentos de orígen vegetal durante el mes de Enero. Está promovido por una organización británica del mismo nombre que trata de introducir una alimentación vegana en la vida de las personas a partir esta primera aproximación.



Unirse al reto 'Veganuary' requiere registrarse en el sitio web, y se calcula que cerca de 600.000 personas lo habrán hecho para la finalización del mismo. Allí mismo, además de unirte al reto, podrás encontrar multitud de información, ideas y trucos que van a servirte para que te resulte más sencillo y llevadero lograr tu objetivo. La idea es que al final del mismo te sientas con ánimo para continuar, pero si no lo haces, tampoco pasa nada. Será una experiencia de la que habrás aprendido.

Conocer más este estilo de vida

El veganismo suele provocar posiciones encontradas entre sus defensores y detractores. Por eso, este reto ayuda a minimizar esta controversia, ya que aporta un mayor conocimiento de este estilo de vida sin que quien lo sigue sienta ningún tipo de presión o exigencia por continuar poniéndolo en práctica en el futuro.



Gracias a él se logra una mayor concienciación sobre aspectos como el excesivo consumo de proteína animal de nuestra dieta o las favorables consecuencias de la reducción de emisiones sobre el planeta que este estilo de vida produciría de llevarse a la práctica a gran escala. Pero incluso si no entras a valorar las cuestiones éticas o ecológicas detrás del veganismo, podrás llevarte un valioso conocimiento culinario que aumentará la riqueza de tu dieta.