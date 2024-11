15 peinados fáciles para cabello largo, perfectos para triunfar este otoño/invierno 2025

La tendencia en peinados de invierno continúa marcada por el equilibrio entre estilos prácticos, pero muy modernos. Las ondas naturales, las texturas de colores suaves y mates y las trenzas continúan a la cabeza de lo que veremos en 2025

Los peinados para el cabello largo ofrecen mucha versatilidad, te permite experimentar con una gran variedad de estilos, y te permiten poder cambiar de look muy rápido y fácil. Algunos de los peinados que serán tendencia este otoño-invierno 2025, populares, y que funcionan muy biens, erán los naturales a base de accesorios de todo tipo, sobre todo, los metálicos.



Peinados desenfadados y despeinados, pero con un toque de modernidad que son perfectos para complementar con los looks de invierno, pero muchos de ellos perfectamente válidos como peinados de bodas. Looks de invierno que, a menudo, se suelen caracterizar por llevar los colores más neutros y cálidos. A continuación te presentamos algunas ideas que no fallan y que querrás probar este otoño- invierno 2025.

¿Cómo se llaman los peinados despeinados?

Puede que te preguntes cuál es el nombre de uno de los peinados que más vamos a ver este 2025. El

Peinado "Deshecho" o "Messy Hair" es el término que se usa para definit un loos de cabello despeinado pero con estilo. Lo que se pretende es crear una textura relajada y natural, como si el pelo lo hubiéramos dejado despeinado a propósito.

¿Qué es el peinado en cascada?

El peinado en cascada es un estilo de cabello parecido al peinado desenfadado pero caracterizado por ondas o rizos naturales que caen suavemente hacia abajo y que dan la apariencia de una "cascada" de cabello que fluye en capas.



Este peinado busca crear un efecto de volumen y movimiento, con las hebras de cabello cayendo en una secuencia natural y fluida, como si fueran capas de agua. Un peinado perefecto para llevar a diario, estiloso y fácil de conseguir.

¿Qué son los peinados de alta fantasía?

Los peinados de alta fantasía son estilos de cabello más elaborados donde normalmente reina la creatividad y lo artístico en ellos. Se usan normalmente para ocasiones más especiales, pero que también se han convertido en tendencia por su elaboración en festivales de música u otros eventos. Los detalles como los cristales, purpurina, sprays de color... las opciones son muy variadas.

15 peinados en tendencia para lucir este otoño-invierno 2025

1. Peinado 'Bubble ponytail': la coleta de burbujas que no falla

El bubble ponytail es un peinado ideal con coleta a base de secciones de pelo redondeadas que hacen un efecto burbuja muy peculiar y bonito. Una idea de peinado muy fácil de hacer y rápido. Hazte una coleta normal en el medio de tu melena y añade pequeños elásticos a intervalos iguales, creando segmentos de cabello que se abombenn ligeramente entre cada elástico, generando el efecto de burbuja, como en la imagen. El resultado no puede ser más bonito.

2. Peinado con trenza

El peinado con trenza es atemporal, un clásico reinventado que no nos cansa por la versatilidad de sus formas y todas las opciones que nos da. Ya sea en coleta o con el pelo suelto, este peinado clásico es elegante, fácil, cómo do y precioso para lucir en cualquier ocasión. Si, además, le añades un pañuelo como en la imagen, el resultado es simplemente ¡espectacular!



3. Peinado fácil moño semirecogido

Este peinado de moño recogido es una propuesta perfecta para lucir a diario, de día y en cualquier evento. Un recogido súper fácil de hacer y que acepta varias opciones. Por un lado, puedes optar por recoger tu melena al completo en un moño, y con la ayuda de un pañuleo redondearlo para decorar el cabello y crear un efecto peinado casual, y por otro, puedes dejar mechones sueltos a ambos lados del rostro para generar un efecto desanfadado y ¡muy juvenil!

4. Peinado ondas naturales

Para conseguir el peinado a base de ondas naturales y suaves la idea es dejarlo como si estuviera secado al aire, y apenas sin esfuerzo ¡No hay nada más bonito y elegante que una melena suelta y natural! Y así deben verse, ligeras y no demasiado marcadas ni perfectas. Se trata de un estilo más relajado y desenfadado, que aporta volumen y movimiento al cabello.

5. Peinados con accesorios metalizados

Los accesorios metalizados como los pasadores, las diademas, horquillas en plateado, dorado o cobre son tendencia y las veremos por todos lados en 2025. Se pueden combinar y crear infinidad de estilos con estos accesorios. Puedes optar por una diadema acncha u horquillas, como la de la imagen, que adormen el cabello de manera sutil y elegante.



6. Coleta alta

Vale sí, la coleta es un clásico pero, ¿acaso no es absolutamente infalible? Rápida de hacer y muy sencilla, si la trabajas bien, una cola de caballo puede tener diferentes interpretaciones. Texturízala con ayuda de laca o de algún producto específico. Alisa tu melena y recógela en una tensa coleta. Si prefieres el volumen, inspírate en una de esas maravillosas coletas de los años 60.

Otra opción es realizar algunos bucles para que, además de más gruesa, parezca algo informal. Por supuesto, no te puedes olvidar de accesorizarla. Un coletero metalizado, alguna horquilla o un sencillo lazo pueden convertir a la coleta alta en el peinado del invierno. Si optas por este peinado para los días en los que lleves bufanda, conseguirás un look 10.

7. Perfecto moño bajo

Elegante y clásico, un buen recogido a la altura de la nuca, despeja nuestro rostro además de convertirse en un 'plus' de calor en los días más fríos gracias a su castaña. Con la raya a un lado o en el centro conseguirás looks más pulidos mientras que si te lanzas por los recogidos de efecto deshecho el acabado será más desenfadado.

8. Corona de trenza

Puede que estés pensando que es un peinado demasiado complicado o elaborado pero, ahora mismo, te vamos a demostrar que la corona de trenza es lo más sencillo del mundo. ¿Alguna vez te has hecho dos trenzas, una a cada lado? Si la respuesta es afirmativa, enhorabuena, puedes hacerte este peinado. Tan sencillo como hacerse una pare ce coletas y envolverlas alrededor de la cabeza. Fijar con horquillas y ¡listo! Lo puedes hacer incluso mientras estés en el autobús o en el metro de camino al trabajo.

9. Semi-recogido alto

El peinado que te haces en 10 segundos mientras haces un millón de cosas a la vez, justo ese mismo es el que está de moda. La naturalidad ha tomado la calle y, por supuesto, los peinados sencillos son tendencia. Divide tu melena en dos partes y recoge la parte superior en una goma de pelo, un pasador bonito o un sencillo moño. 100% peinado de chica 'It'. Eso sí, no te olvides de darle volumen con los dedos y sacar algún que otro mechón para que parezca más natural.

Fusión coleta-trenza

Esta es la tendencia que se ha apoderado de Instagram, Pinterest y demás redes sociales. Resultón donde los haya, el peinado que surge como la fusión de coleta y trenza tiene cientos de opciones, desde una trenza de raíz que acabe en coleta hasta una coleta con varios mechones trenzados. Explora por internet y dale rienda suelta a tu imaginación.



Este tipo de peinados son perfectos para todas las estaciones porque hacen que tu look parezca más elaborado y romántico. Imagina un jersey de cuello cisne con un abrigo de corte masculino y una trenza que termina en una frondosa coleta cargada de volumen... ¡Inmejorable!

Ultra liso

Puede que los tirabuzones o las ondas surferas sean algunos de los peinados más buscados, pero si tu cabello es liso, lo último que querrás en una fría mañana de invierno será pasarte horas llenando tu cabeza de bucles que, a lo largo del día se desdibujarán. Así que puede que una futurista melena lisa sea perfecta para ti. Solemos ver este tipo de peinados con la raya en medio pero también puedes probarlos con la raya a un lado, ahuecado en las puntas o ¿por qué no? Con un flequillo recto de lo más rockero.

Desde las boxer braids hasta la trenza holandesa

El año pasado fue el año de las boxer braids. Las vimos en festivales, en la playa, en las alfombras rojas y por supuesto en los mejores street style así que si ya te entregaste perdidamente a ellas, continúa trenzando tu pelo esta temporada. Puedes seguir explorando el maravilloso mundo de las trenzas y probar todas las combinaciones posibles, aquí te dejamos algunas de las más bonitas.

Un half-bun a la moda

Sí, éste fue el otro peinado del año. Recoger la parte superior de la melena en un moño lo más alto posible o, en su versión más asequible, recogerlo en un pequeño y discreto moño como el que llevó Alicia Vikander en los Oscar.



¿El punto a favor en invierno? Al llevar la nuca cubierta, no pasas frío y a la vez despejas tu rostro al llevar los mechones delanteros recogidos.

Ondas marcadas

Como bien hemos dicho, estos peinados son sencillos y muy rápidos de hacer así que no creas que para conseguir estas estilosas ondas vas a tener que pasarte horas con las tenacillas o llevando rulos. Nada más lejos de la realidad. Antes de irte a dormir, hazte una trenza a cada lado y acuéstate con ellas. A la mañana siguiente tan solo tendrás que deshacer las trenzas y despeinarte un poco con los dedos para que las ondas no queden demasiado marcadas. Si tu pelo se encrespa con facilidad, puedes rociar un poco de laca en un peine de púas anchas y pasarlo por tu cabello.



Nos encanta para invierno porque recuerda un poco al aire natural del verano y a la vez es sencillo y combina con todo.

Enrollar y recoger

De nuevo la sencillez vuelve a ser la clave. Recoge los mechones más cercanos a tu rostro y átalos de la forma que quieras, enrollándolos, formando con ellos un pequeño moño o usando un pasador. Otra opción es ceñir a la cabeza una diadema de goma e ir metiendo por dentro de ésta los mechones más cercanos al rostro. De este modo se crea una especie de corona con el propio pelo. Para rematarlo, puedes recoger los mechones que hayas tomado con la ayuda de una pequeña goma.



Simple, romántico y con un resultado espectacular.

Ahora sólo te queda probarlos todos y convertirte en la envidia de tus amigas con los mejores peinados del invierno.