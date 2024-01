¿Quieres ser más inteligente? Baila 3 minutos al día

Un nuevo estudio muestra sorprendentes revelaciones sobre los efectos del baile en el cerebro. Según sus resultados, bailar puede ayudarte a ser más inteligente.

Nuestro cerebro es todo un misterio, y cuanto más lo estudian los científicos, más sorprendentes revelaciones se obtienen acerca de él. Aspectos como la inteligencia o la felicidad son extremadamente complejos de entender por la multitud de factores que influyen en ellos.



Y esto ha quedado de manifiesto una vez más tras un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Takuba, en el que se concluye que bailar aunque sea solo 3 minutos al día, tiene impacto tanto en la inteligencia como en los niveles de felicidad.

Bailar, una actividad con muchos beneficios

Todo el mundo sabe que hacer ejercicio es beneficioso. Lo que ya no es tan sencillo es tener la fuerza de voluntad necesaria como para enfundarse las zapatillas y salir a correr o acudir al gimnasio con regularidad. En estos casos, bailar puede ser una actividad alternativa que nos proporcione alguno de esos beneficios.



Esto, sin embargo, no es lo más sorprendente. Lo que ha descubierto este estudio es que algo tan fácil y que cuesta tan poco esfuerzo como bailar a ritmo medio tiene efectos sobre nuestra inteligencia, ayudando a desarrollarla.



Así pues, nos encontramos con una actividad como el baile, que cualquiera puede llevar a cabo en casa, que no tiene coste, y que ayuda a mantenerse activo físicamente, también ofrece beneficios para el cerebro. ¿Demasiado bueno para ser cierto? ¿Tiene truco?

Lo único que necesitas

No es exactamente que tenga truco, sino más bien que hay una serie de requisitos que deben cumplirse. Y no, no se trata de que debas poseer cierta habilidad para el baile, o de que tengas que ejecutar determinados pasos que puedan ser más o menos complicados. Se trata, esencialmente, de que la música que bailes te cause emoción. Es decir, que el baile sea una reacción natural que te surja como consecuencia de la excitación que te produce escuchar esa música.



Esto quedó demostrado en el mencionado estudio, donde las personas que no bailaban su música favorita obtuvieron peores calificaciones en las pruebas que valoraban la función ejecutiva de su cerebro que quienes se movían al ritmo de los temas que les inspiraban.



Por lo tanto, si tienes la oportunidad de estar sola en casa y ponerte los cascos con tu música preferida, aprovecha para moverte al ritmo de la música. No solo lo sentirás como una experiencia liberadora que te hace feliz, sino que estarás mejorando tu condición física, tu salud cerebral y tus niveles de inteligencia.