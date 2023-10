10.000 pasos vs. 50 escalones: La fórmula secreta para un corazón fuerte y sano según nuevo estudio

La falta de tiempo ya no es excusa para no hacer ejercicio y cuidar tu corazón. Un nuevo estudio te lo pone más fácil que nunca.

Tradicionalmente se ha recomendado la actividad física, aunque sea moderada, para la prevención de enfermedades circulatorias y del corazón. La cifra mágica que parecía alejar el riesgo de padecerlas era 10.000 pasos al día, pero lamentablemente no todo el mundo dispone del tiempo necesario para cumplir con este requisito.



Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por lau Universidad de Tulane (EEUU) afirma que hay un modo mucho más sencillo y rápido de conseguirlo. Subir un mínimo de 50 escalones diarios, según afirma este estudio, es suficiente para que el sistema cardiorrespiratorio mejore y de igual forma lo haga el perfil lipídico. Conozcamos un poco más sobre este hallazgo.

Lo que dice este estudio

Básicamente los resultados de este estudio vienen a señalar que no es necesario tener una actividad física intensa para conseguir reducir significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Simplemente con subir más de cinco tramos de escaleras al día este riesgo puede disminuirse hasta un 20%.



También puede deducirse que todo el mundo puede obtener beneficio de llevar a cabo esta sencilla actividad siempre que lo haga regularmente. De entre los participantes en el estudio, los más beneficiados fueron quienes no tenían predisposición a sufrir enfermedades cardiovasculares, pero entre los que sí la tenían, este riesgo se podía reducir de forma muy eficaz simplemente con subir escaleras frecuentemente.



Así pues, ya no caben excusas. La falta de tiempo no puede ser una justificación para no realizar actividad física y conseguir así un mejor estado de salud general. Cualquiera puede lograrlo empleando unos pocos minutos al día. Subiendo las escaleras de tu edificio o cualquier otra que tengas cerca, lograrás importantes beneficios para tu corazón y combatirás de manera eficaz la obstrucción de las arterias.

Más víctimas que el cáncer

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo occidental, siendo concretamente la arteriosclerosis la que mayores índices de mortalidad presenta. De ahí que sea tan importante abordarlas desde una perspectiva de prevención, y los resultados de este estudio nos proporcionan una forma sencilla de reducir el riesgo de muerte por esta causa.



Si bien todo el mundo puede beneficiarse de un incremento de la actividad física, lo que cabe concluir es que las personas con mayor riesgo conseguirían una mayor expectativa de vida con algo tan simple como subir escaleras a diario. Un pequeño esfuerzo que puede marcar una gran diferencia.