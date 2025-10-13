Inicio / En forma / Ejercicios

Adiós a los abdominales: esta es la regla nº 1 que funciona para conseguir un vientre plano, según un entrenador

por El equipo editorial ,
Adiós a los abdominales: esta es la regla nº 1 que funciona para conseguir un vientre plano, según un entrenador© shutterstock_768521266

Los abdominales clásicos y las dietas extremas no bastan para acabar con la grasa del vientre. El entrenador deportivo Raj Ganpath desvela la única regla realmente efectiva para lograr un abdomen plano. ¡Mira!

Perder grasa abdominal sigue siendo uno de los retos más buscados por quienes quieren estilizar su silueta. Entre programas deportivos, dietas hipocalóricas y consejos vistos en Instagram, las recomendaciones se multiplican. Pero según Raj Ganpath, la mayoría de ellas pasan por alto lo esencial. En un vídeo publicado en Instagram, el coach explica que solo hay una regla que realmente importa para perder grasa del abdomen de forma duradera.

Lo que no funciona (aunque te digan que sí)

Antes de explicar esa regla, el entrenador desmonta algunas de las creencias más extendidas. Cita cuatro estrategias ineficaces, a menudo presentadas como milagrosas: los ejercicios abdominales “localizados”; las dietas demasiado restrictivas; los quemadores de grasa o supresores del apetito; y las sesiones de cardio intensivo en periodos cortos. Todas prometen resultados rápidos, pero ninguna funciona a largo plazo.

Para Raj Ganpath, no existe la pérdida de grasa localizada. “Lo que sí es posible es que, cuando creas un déficit calórico constante y eres paciente, tu cuerpo vaya perdiendo grasa poco a poco en distintas zonas —y finalmente también en el abdomen”, explica.

El secreto está en la constancia y la perseverancia, no en los métodos exprés

A diferencia de lo que muchos creen, hacer cientos de abdominales tradicionales no eliminará la grasa localizada en esa zona. Estos ejercicios fortalecen los músculos, sí, pero no queman la grasa del vientre. El verdadero trabajo se logra a nivel global: una alimentación equilibrada, actividad física regular y, sobre todo, un déficit calórico adaptado a tu metabolismo. Pero, ¿cómo aplicamos esta regla en la práctica?

La clave está en adoptar ciertos hábitos saludables a largo plazo: priorizar comidas ricas en fibra, proteínas y grasas buenas; reducir los azúcares añadidos; moverse cada día aunque sea con actividad moderada y, sobre todo, evitar los extremos.

