Olvídate de la plancha clásica: así es el ejercicio ‘plank toe tap’ que quema grasa abdominal y deja el vientre plano

Poco conocido, este ejercicio de plancha dinámica resulta aún más eficaz que la plancha tradicional para tonificar la faja abdominal y conseguir un vientre plano. ¡Toma nota!

Conocido por muchos, la plancha es un ejercicio de entrenamiento conocido por ayudar a perder grasa en la zona abdominal y fortalecer los músculos cuando se busca una silueta más definida. Aunque reforzar la zona abdominal de esta manera es efectivo, se puede optimizar el gasto energético durante un ejercicio de plancha que ayuda a quemar más calorías y eliminar grasa abdominal más rápido.



Hablamos del “plank toe tap”, reconocido como uno de los mejores ejercicios de plancha para adelgazar y reducir el abdomen, ya que propone una plancha dinámica que trabaja todos los músculos abdominales y, al mismo tiempo, activa el sistema cardiovascular. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

Todo sobre el "plank toe tap"

Conocido como una variante dinámica de la plancha clásica, la plancha “plank toe tap” es un ejercicio poco valorado, pero muy interesante si lo que se busca es definir la cintura y conseguir un vientre plano, porque trabaja todos los músculos del abdomen: el transverso, los oblicuos y el recto abdominal.



Así, este ejercicio consiste en colocarse en posición de plancha con apoyo en las manos, sobre las puntas de los pies y con el abdomen bien contraído. Luego, se flexiona el torso para tocar con una mano la punta del pie contrario, contrayendo los músculos abdominales durante todo el movimiento. El impulso debe venir de la fuerza de los abdominales, no de levantar las caderas hacia arriba.



Después, se vuelve a la posición de plancha inicial y se repite el movimiento con la otra mano para tocar la punta del otro pie. En cada repetición, es importante mantener la contracción abdominal para poder doblarse lo suficiente y alcanzar los pies. Puedes encadenar varias repeticiones seguidas, alternando las manos. Para trabajar aún más los músculos oblicuos y variar el ejercicio, también puedes separar un poco más los pies.

