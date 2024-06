El método exprés (poco conocido) para tonificar tu cuerpo en solo 30 sesiones

Quieres ver resultados, pero quieres verlos rápido. No desesperes. Hay un método que te proporciona mejoras significativas en tono muscular en solo 30 sesiones.

Quieres conseguir algo más de tono y quitarte esa flacidez de algunas partes de tu cuerpo. Pero la idea de pasarte meses en el gimnasio te supera. Además, el verano está aquí y para cuando veas los resultados probablemente ya sea tiempo de volver a usar ropa de invierno. ¿De verdad no hay alguna manera más rápida de lograrlo?



Si te estás haciendo esta pregunta, estás de enhorabuena, porque hoy te vamos a hablar de un método que ofrece resultados exprés. Tanto que podrás tonificar tu cuerpo en tan solo 30 sesiones.



De hecho basta con 20 para poder empezar a notar cambios en tu apariencia, y además te ayudará a mejorar tu postura, te permitirá ganar flexibilidad, y hasta te permitirá crear una conexión cuerpo mente que te resultará muy beneficiosa a nivel de salud mental. No es algo nuevo, pero quizás no lo conocías: se trata del Mat Pilates

Ejercicios para tonificar sin añadir volumen

El Mat Pilates o Pilates en suelo es un sistema ideado por Joseph Pilates que consiste en una sucesión de 34 ejercicios que se llevan a cabo sobre una colchoneta. No necesita equipamiento, sino que únicamente requiere del uso de tu propio cuerpo. Eso sí, debe llevarse a cabo con la necesaria concentración, ya que todos los movimientos han de ser controlados.



Con este sistema en el que usas tu propio peso corporal para el trabajo de los músculos, se logra que éstos adquieran mejor tono, pero no debes preocuparte por desarrollar volumen, ya que el estímulo no es suficiente como para generar hipertrofia.



Una sesión para nivel principiante dura sobre unos 15 minutos, alargándose hasta 30 según vas mejorando de nivel. Y aunque la realización de los ejercicios es relativamente sencilla, no por ello es menos exigente. En el vídeo que te mostramos a continuación puedes ver el resumen de una sesión para que te hagas una idea de los movimientos que incluye.

