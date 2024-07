¿Qué puedes hacer en el día a día para fortalecer los glúteos? Una entrenadora desvela los mejores trucos

Te contamos todo lo que necesitas saber para tener unos glúteos espectaculares. Tú solo tienes que poner el esfuerzo y la constancia para llevarlo a cabo.

¿A qué mujer no le gusta lucir unos glúteos llamativos? El problema es que, a no ser que goces de una genética privilegiada, conseguirlo requiere toneladas de trabajo. La entrenadora Patry Jordan, con millones de seguidores en su canal de Youtube, nos da las claves para lograrlo. Por un lado, claro está, se necesita realizar los ejercicicios adecuados, pero además hay pequeños trucos que te pueden ayudar a estimularlos y hacer así que tus progresos sean más rápidos.



Si te interesa conocer un montón de formas diferentes para hacer que tus glúteos se fortalezcan y que con el tiempo terminen pareciéndose a los que lucen las modelos de fitness, los consejos de Patry Jordan seguro que te ayudan a conseguirlo. No será fácil, pero, ¡merece la pena!

Los ejercicios más eficaces

Los ejercicios favoritos de esta entrenadora incluyen un básico que trabaja múltiples grupos musculares, como es la sentadilla, y dos ejercicios específicos para el glúteo. La sentadilla es un ejercicio muy eficaz, que además puedes ir variando a través de pequeñas modificaciones para involucrar diferentes ángulos.



El trabajo específico de glúteo lo lleva a cabo através de dos ejercicios, el puente de glúteos y las patadas de glúteos. Ambos son conocidos y no presentan mayor dificultad. El puente se realiza echada en el suelo boca arriba y levantando las caderas, tratando de apretar al máximo en la posición final. Las patadas, por su parte, trabajan de forma más específica el glúteo mayor, y consisten, en una elevación de la pierna desde una posición en la que tengas manos y rodillas en el suelo.



Pero aparte de esta rutina, lo que propone Patry Jordan es trabajar los músculos del glúteo de forma continuada mediante acciones puntuales que sumen a la carga total de trabajo y que no te suponen un esfuerzo tan intenso. Veamos cuales son.

