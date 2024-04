7 Trucos para que no resbalen los pies en las sandalias

Cuando estrenas unas sandalias y resbalan es horrible, pero tranquila porque hay muchos trucos que funcionan a la primera para que no resbales nunca más. ¡Pruébalos!

Hay ocasiones en las que las sandalias resbalan. A veces lo hacen porque son nuevas y el piso está demasiado liso, pero otras veces pueden resbalar cuando nos suda excesivamente bien.



Es algo que le pasa a muchísima gente, pero es normal que quieras solucionarlo, sobre todo para sentirte segura y no caerte cuando vayas por la calle.



¡Prueba los siguientes 7 trucos y verás qué bien funcionan!

1- Utiliza un desodorante antiolor en los pies

Si te sudan los pies, es normal que te resbalen con sandalias, sobre todo si no aprietan mucho el pie. Y aunque aprieten, a veces pueden desplazarse hacia los lados, pareciendo que se te va a salir el pie fuera de la sandalia. Es una sensación muy molesta.



Este desodorante para pies de Funsol va muy bien. Puedes aplicarlo, esperar un momento y luego ponerte las sandalias. Llevarás los pies más secos y ya no te resbalará tanto al caminar. Se nota bastante la diferencia entre usarlo y no.

2- Aplica polvos de talco

La alternativa al desodorante de pies pasa por usar polvos de talco. Si los tienes por casa, pruébalos porque van genial. Simplemente, los esparces por las sandalias y luego te las pones.



Los polvos de talco absorben totalmente el sudor, evitando que el pie sude y resbala. Si ya los tienes por casa y no quieres comprarte el desodorante para pies, pruébalos porque van de lujo. Y no solo absorben el sudor, sino también el mal olor.

3- Laca para el pelo

Otro de los hacks que va genial para evitar resbalones con las sandalias es utilizar laca de pelo. Si tienes un bote de laca en casa, ya estás tardando en probarlo.



El funcionamiento es sencillo, simplemente tiene que aplicar un par de pulverizaciones de laca sobre la sandalia. Esperas un rato a que seque y luego las pones y listo. Es un remedio económico y funciona genial, sobre todo si notas que te sudfan los pies pero que no huelen.

4- Cinta adhesiva de doble cara

Si llevas sandalias con medias, uno de los trucos que va genial es utilizar cinta adhesiva de doble cara. Simplemente, colocas un trozo de unos 10 cm en el centro de la sandalia. Luego, las pones y verás que se adhiere completamente a la tela de las medias, para que el pie vaya bien sujeto y seguro. Funciona como por arte de magia, pero va genial.

5- Plantillas

Otra forma de evitar que te resbalen los pies al usar sandalias, pasa por poner unas plantillas cortadas a medida según tu número de pie. Las hay especificas para que el pie no resbale. Solo tienes que comprarlas de tu talla o cortarlas a medida. Te valen para muchos zapatos diferentes y no volverás a tener este problema.

6- Raya la suela con un papel de lija

Las sandalias también pueden resbalar por culpa de la suela. Si las sandalias son nuevas y a estrenar, puedes notar que la suela está demasiado lisa y resbala. Pero no te preocupes que tiene fácil solución.



Necesitas tener a mano una hoja de papel de lija y rascar fuerte sobre la suela. Al rascar, la suela quedará más rugosa y se adherirá mejor al suelo, para que no te resbale el pie al caminar. Funciona genial cuando el problema es la suela y no el sudor.

7- Frota una patata sobre la suela

Si no tienes papel de lija por casa y no te apetece ir a una ferretería, no pasa nada porque tenemos plan b. Solo necesitas una patata.



Parte la patata a la mitad y frota la suela. Verás que queda con una sustancia blanca, pero tras 1 hora se seca y ya podrás usar las sandalias. Alucinarás con lo bien que funciona y a coste cero.

