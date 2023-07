Con el paso del tiempo el metabolismo se ralentiza.¿Podemos revertir este proceso y volver a acelerarlo? Afortunadamente sí y te contamos cómo.

Con el paso del tiempo y según vamos cumpliendo años nuestro metabolismo se ralentiza. No somos conscientes de ello porque no hay una campanita que nos avise de los pequeños cambios internos que experimenta nuestro cuerpo, pero sucede. Y como resultado, llega la acumulación de grasa y nuestro aspecto físico empieza a cambiar.



Si tu metabolismo cambia tú no puedes seguir haciendo lo mismo. Tienes que modificar tus hábitos. Eso implica hacer cambios en la alimentación y el estilo de vida, de manera que tu cuerpo se convierta de nuevo en una máquina eficaz de quema de calorías. Y para ello hay que prestar atención a dos factores, lo que comes y tu nivel de actividad física.

Vigila lo que comes

No se trata de estar permanentemente a dieta, pero tienes que tener un conocimiento básico de lo que son los macro nutrientes y el efecto que tienen en tu cuerpo. Mientras que las grasas y los carbohidratos proporcionan energía al cuerpo sin mucho esfuerzo, las proteínas requieren de un proceso metabólico más complejo. Por eso, si incrementes tu consumo de proteínas puedes aumentar la quema de calorías. Otras recomendaciones en este sentido son consumir más fibra, hidratarse de forma abundante y beber café o té con frecuencia. Estas bebidas estimulan el sistema nervioso central, haciendo que tu cuerpo queme más calorías.



Por supuesto de nada sirve todo esto si tienes malos hábitos alimenticios y los mantienes. Aunque consigas que tu metabolismo sea más activo, comer pizza y hamburguesa dia sí y día también, no va a ayudarte a cambiar tu aspecto físico. Es decir, estas recomendaciones hay que tomarlas dentro del marco de una nueva mentalidad. La de adquirir costumbres saludables.

Haz cambios en tu estilo de vida

Para activar tu metabolismo, la actividad física es aún más importante que aquello que comes. Si tienes un estilo de vida sedentario va a ser muy difícil que veas mejora por lo que te recomendamos que te tomes en serio lo de hacer deporte. Si bien hacer cardio en ayunas durante unos 30-45 minutos puede ayudarte a quemar grasa, lo que más impacto va a tener es la combinación de cardio con entrenamiento de fuerza. La masa muscular consume muchas más calorías en reposo que el tejido graso, así que apúntate al gym o cómprate unas mancuernas. Pero haz que tus músculos trabajen.



Y un último consejo. No sacrifiques horas de sueño. Si después de poner en práctica todos estos cambios, duermes poco y mal, tu metabolismo se ralentizará. El descanso es fundamental para que todas las piezas del puzzle encajen y no deberías de dormir menos de 8 horas si quieres ver resultados.